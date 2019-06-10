短髮正妹酸韓一夕爆紅 本人現身：沒有政治立場

2019-06-10 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6月1號在凱達格蘭大道舉行造勢大會，許多韓粉到現場挺韓國瑜，YouTuber「長男次男」也在凱道針對韓粉進行訪問，有兩名女子受訪時露餡表示「支持他說空話」，讓網友笑翻「實在太誠實」，其中短髮正妹受本報訪問時表示「只是經過想看看，沒有任何政治立場」。

這名留著一頭俏麗短髮的正妹名叫彭美佳，因為在YouTuber「長男次男」發的訪談影片中，長男次男問她「支持韓國瑜哪一點」，她誠實回答「支持她說空話」、「支持韓國瑜去選總統，趕快離開高雄」，超有趣對話一夕之間爆紅，清秀的外型也吸引不少網友稱讚。

不過後來有網友懷疑這個訪談影片作假，長男次男憤而提告，表示影片內容絕對不假，彭美佳也澄清「事前真的不認識長男次男」，她向本報表示，其實這次會參加造勢是因為參加另一位長髮正妹吳同學的畢業典禮，吃飯完剛好經過凱道，發現現場非常多人，才會想去看看熱鬧，本身其實並沒有政治立場，不是韓黑，也不是柯粉，只想支持自己欣賞的候選人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法