獨家》正妹女醫師引網友暴動想做復健 「他」讓男網友全崩潰了

2019-02-19 14:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕PTT表特板日前分享一位復健美女醫師火辣照，發文「要去那裡看復健？」馬上引起網友狂搜熱議，「復健順便療癒心靈」、「我有個部位需要復健」、「這麼好的復健醫師，病人絕對可以再次站起來」，這位網紅美女醫師劉必涵，即將離開屏東醫院復健科到高雄自開診所。

美女醫師劉必涵長相俏麗、身材火辣，氣質更是出眾，她是學測滿級分考上高醫醫學院，留著俏麗活潑短髮，常在FB和粉絲頁分享生活、健康資訊，也不吝分享她穿著深V、低胸性感照，傲人上圍呼之欲出，網友給予極高評論「完全命中三要素，短髮、皮膚白、身材纖細有料」。

網友紛紛留言「想被她復健了」、「難怪我約我的房東爺爺要繳房租，都說要去復健沒空」，「復健女醫師長得這麼火辣！還不乖乖復健嗎？」、「覺得渾身不對勁，該復健了」，網友狂搜發現這位美女醫師，原本是屏東醫院復健科醫師，還和醫護人員一起大跳抖肩舞，人稱美女劉醫師，她謙虛以諧音自比「美力牛醫師」，也成立粉絲團，短時間湧入5千多名粉絲按讚，同時也上了「國光幫幫忙」節目，一夕爆紅。

不過這位令眾多男網友神魂顛倒的正妹女醫師已經結婚而且夫妻恩愛，而讓所有男網友崩潰的「ㄤ」，還是名超帥警官名叫林東徵，是鼓山分局偵查隊鑑識小組警務員，刑大70期鑑識科學系畢業，從警已有12年，原來帥警官和美女醫是高中班對，兩人是道明中學的學霸和全校第三。

劉必涵學測滿級分，選擇高醫醫學院就讀，林東徵拿72級分，推甄醫學院意外落馬，毅然選擇搶手的警大鑑識系，對於老婆成為男網友心目中的女神，甚至幻想的性感對象，林警官笑稱「都是男人可以理解」，也有粉絲揪了4、5位親友，包團到妻子的診所復健，只為多看健美性感的女醫師。

對於病人、粉絲對美女醫師的曖昧甚至騷擾留言，林警官並不以為意，妻子也會分享男網友臉書私訊的挑逗留言，林東徵信任自己的妻子，也對她「視病如親」的心情表示支持。

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