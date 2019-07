2019-07-17 07:46

〔即時新聞/綜合報導〕去年一名正妹女醫師曾在PTT等論壇爆紅,明星等級的美貌加上聰明才智,讓網友直呼「又正又會讀書又是醫生根本人生勝利組」。她昨天在IG放上自己以前做的筆記,並稱將用筆記募款捐助到無國界醫師團的非洲義診。

在IG寫著「Be kind; for everyone you meet is fighting a hard battle.」的女醫師有著不少死忠粉絲,她被傳出曾在澳洲念醫學院,去年更返台到台大醫院實習,還放上與台北市長柯文哲的合照,躍上媒體版面。

正妹醫師昨天在IG表示,一直以來很多人問她讀書方法,但她透露「我真的不是特別會讀書 更沒有過目不忘的超能力」、「所以我花很多時間去整理,理解,背單字」,她說這次把筆記分享出來,是希望更多人能使用到它,「這次筆記募款出來的錢會捐助到明年我跟無國界醫師團下的機構到非洲Tanzania義診」。

