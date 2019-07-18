正妹老師「穿真理褲上課」 夢想是到偏鄉當老師

2019-07-18 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在PTT發文分享一名正妹老師的一系列美照，畫面中只見該名長相甜美的老師在校園內身穿極短的「真理褲」與學生合照，網友看到後都紛紛直呼「好想教學觀摩」。據媒體先前報導，這名正妹本名為劉芳岑，目前年僅23歲，曾經是國立屏東大學體育系校花，還當過知名直播主、上過網路節目等，目前已考上公費教師資格的她，夢想是到偏鄉教書，享受生命影響生命的過程。

有網友15日在PTT表特版以「國小女教師」為題，分享一系列正妹女老師的美照，其中不乏女老師身穿真理褲與學生合照的畫面，不少網友留言稱「老師，我想跟妳約時間討論我兒子的功課」、「想讀小學」、「我是孩子的爸，想跟老師討論討論」、「以前都沒這種」、「年輕有美腿就是要穿短褲！！！學生才會認真上課調皮」，但也有網友留言質疑「穿真理褲上課？」、「人很漂亮 但同為國小老師覺得穿真理褲上課不太優」、「不太可能上課穿那麼短吧 學校不會靠北嗎」、「這種網美型的超無聊 連ig都不會想看」、「不是我要批評，老師穿真理褲來教學應該不太好吧」，不過也有網有認為「推 長得漂亮 留在自己家鄉 努力考上老師 不像那些網美整天炫富 這樣也可以酸？」

據媒體先前報導，這名正妹老師名叫劉芳岑，現年23歲，曾當過知名直播主，並於2015年上過網路節目「校花點點名」，身高172公分的她從4歲就開始練舞，先前劉芳岑也曾在接受媒體訪問時透露，她的夢想是成為一名老師，將所學傳承給國家未來的主人翁。

也有媒體報導提到，已考上公費教師資格的劉芳岑，預計最快2021年就能順利分發，她從小就有個教師夢，期許自己當個能影響學生的好老師，也希望能到偏鄉教書，享受生命影響生命的過程。在其臉書、IG上也不時能看到她分享到屏東大平國小擔任課輔老師時，與學生溫馨互動的畫面。

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