店長穿真理褲賣麻辣燙 網友暴動逼問：店在哪？

2019-05-25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書上PO出一間麻辣燙店長穿著真理褲認真工作的背影，翹臀和隱約露出的屁股蛋引發大批網友暴動，直呼「這間很辣哦！」

網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享照片，表示「這是店長的背影」。穿著黑色無袖背心、極短真理褲，有著白皙修長腿的金髮女子，正背對鏡頭煮麻辣燙。

如此景象讓網友們紛紛留言「我可以上班」、「這應該很辣」、「吃麻辣燙了」、「暑期工讀實習機會」、「有店長背影，那有店長的正面嗎」、「店在哪」、「別人的店長總是不會讓我失望」等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法