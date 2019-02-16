「低胸短裙」科大正妹講師起底 網友驚：一家都是神基因！

2019-02-16 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名科大正妹講師因外型亮眼、身材火辣，在網路上一夕爆紅。有網友深入翻查了該名正妹講師的社群網站後，更驚訝發現，該正妹講師從親弟妹到表姊妹，根本一家人都是帥哥美女！

綜合媒體報導，該名正妹講師是28歲的鄭嘉文，畢業於法律科系，目前在攻讀法學博士，並在健行科大數位多媒體系擔任講師，教授「知識經濟與智財權」。鄭嘉文在IG上有8萬多名粉絲，人氣相當旺，經媒體報導後，更有許多網友湧入她的IG留言，表示「有這麼漂亮優質的女師 在怎麼樣也要認真念書」、「想好好念書了」。

對此，有網友在PTT表特版發文，從正妹講師的IG中找出她與家人的合照，發現其爸媽、弟妹甚至表姊妹也通通都是帥哥美女，其他網友也感嘆表示「爸爸高大，媽媽美魔女，人生首抽就是五星」、「基因是不會騙人的」。

對此，網友也紛紛表示「基因強大」、「太神」、「長這樣沒有出來開直播而是念書念到博士班 我覺得這樣很值得稱讚」、「她們媽媽跟她們姐妹站一起，不說是媽媽，是大姐我也信」、「保證天然 真的基因好」、「而且本人比很多照片好看 個性很直爽」。

對於被媒體報導，鄭嘉文則謙虛地說，「還有太多要學習，真的很感恩遇到的每個人事物、也珍惜每個成長的機會，真心感謝！我會繼續加油的，謝謝！」

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