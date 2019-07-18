被聯合國制裁還坐賓士？ 美智庫揭密金正恩名車來源

2019-07-18 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕根據聯合國制裁規定，廠商不得出口豪華禮車等奢侈品至北韓。但金正恩近來出現在鎂光燈前時，依然坐擁2輛高級賓士車，引發外界質疑。賓士母公司戴姆勒（Daimler）日前亦公開表示，對於這些禮車他們完全不知情。那麼，金正恩到底是如何取得這些名車的呢？

綜合外媒報導，美國華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）發布報告指出，2輛金正恩的「Mercedes-Maybach S600 Guard」防彈座車，於2018年6月從荷蘭鹿特丹被貨船運出海，載到了中國大連，接著轉往日本大阪，又被送往南韓釜山，最後被運上一艘編號為DN5505的貨船，開始了它們在這趟旅程中最詭譎的部分。

DN5505離開釜山不久後，透過船上的自動識別系統（AIS）回報將前往位於俄羅斯海參崴附近的納霍德卡（Nakhodka）港，並將於10月5日抵達。然而，DN5505的AIS定位資料在10月1日至19日間完全消失，專家認為它很可能是被刻意關掉的，這是違反制裁規則的貨船經常使用的伎倆。

當DN5505的定位資料再度出現時，它顯示的位置恰好就在先前消失的位置附近，只是這次它已經開往相反的方向，即將返回釜山。11月2日，該船抵達釜山後向南韓當局提交了一份文件，稱該船是運輸來自納霍德卡港的無煙煤。然而，在納霍德卡卻查不到任何DN5505抵達的記錄。

回到10月7日，就在DN5505預計抵達納霍德卡的2天後，3架Ilyushin-76型運輸機從北韓首都平壤飛抵海參崴。C4ADS的報告指出，這種運輸機在海參崴極為罕見，且過去都是用來運送北韓高層的防彈座車。

C4ADS的報告強調，他們並沒有直接證據證明Ilyushin-76型運輸機的出現與DN5505貨船上消失的2輛賓士名車有所關聯，但根據文件上記載3架運輸機所載貨物的重量，以及它們過去的用途，不難推測3架貨機上確實載著金正恩的高級防彈座車。

報告最後表示，北韓高層的許多違禁品都是透過類似的海外走私路線所取得。這些奢侈品在北韓都是稀有且專業的物品，對於金氏政權來說不可或缺卻又難以取得，若能有效扣押這些走私物，對金氏政權將構成不可忽視的打擊。

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