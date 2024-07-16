京阿尼縱火案5週年將至 新落成紀念碑「36隻飛鳥」連繫逝者意志

京都動畫、罹難者家屬及其支持者，14日揭幕一座有著「36隻飛鳥」紀念碑，象徵36名逝者的夢想與熱情，將被繼續連繫與傳遞下去。（圖擷取自@masakinghayashi、@Ace_r_kaede 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/16 21:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都動畫公司（動畫迷暱稱「京阿尼」）在2019年7月18日，遭青葉真司蓄意縱火，釀成36人死亡、34人輕重傷，引起全球轟動。這起悲劇將發生5週年之際，京都動畫、罹難者家屬及其支持者，日前在京都宇治市一處歷史公園揭幕一座有著「36隻飛鳥」紀念碑，象徵36名逝者的夢想與熱情，將被繼續連繫與傳遞下去。

綜合日媒報導，這起震撼全球的悲劇，將在本月18日屆滿5週年，由京都動畫、罹難者遺族以及其他有志者組成的團體「志向繼承連結會」（志を繋ぐ会），則選在14日於京都宇治市站西口的茶與宇治歷史公園裡，揭幕了一座高約3公尺、寬約2公尺，有著36隻振翅飛翔的鳥兒環繞，名為「連繫意志之碑」（志を繋ぐ碑）的紀念碑。

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至於紀念碑上面36隻的飛鳥，正是致敬罹難的36名京都動畫工作人員，紀念碑前還有一塊刻有碑文的柱子，碑文標題為「將夢想與熱情在人與人之間傳遞」，內容則是，「透過動畫傳遞無止盡的夢想，即使是繪製一條線，也需要多年培養的技術和深厚的情感；傳遞給孩子們、以及所有世代確切的影像和故事。在這裡，宇治·京都，向全世界發出訊息，我們會展翅飛翔，永不停歇地飛向未來。」

宇治市政府指出，這座紀念碑並非慰靈碑，而是為了傳承與此事件有關的所有人志向，並長久留存於記憶中的象徵，因此希望前來的民眾避免在此獻花或供奉；京都動畫也表示，請粉絲避免前往第一工作室遺址周邊，以免造成當地居民困擾。另外，這座紀念碑由京都動畫負責設計外型，並與遺族進行多次討論後，最後請東京藝術大學製作團隊，使用鋁鑄造完成。

2019年7月18日上午，京都市伏見區京都動畫第一工作室，遭兇嫌青葉真司帶著汽油桶蓄意縱火，造成36人死亡、34人輕重傷，震驚全球動漫迷，更被日本媒體稱是「平成時代以來最致命的縱火事件」。日本警方等遭大火嚴重燒傷的青葉真司痊癒後，於2020年將其逮捕和開庭審理，並在今年1月25日，由開庭審理判處死刑，然而青葉真司和辯護律師以不服判決為由，繼續提出上訴。

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