川金再次談判？美國務卿露玄機：望對話「更有創造性」

2019-07-16 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）最近接受國外電台專訪時，談及北韓無核化的問題，他希望美朝之間的對話能「更具創造性」。

《路透社》報導，龐皮歐近日在接受電台採訪時，論及美朝之間對於平壤無核化的談判何時重啟，龐皮歐並未透露。但在六月底時，龐皮歐卻說可能會在七月時重啟下次的美朝磋商談判。

在G20高峰會之後，川普成為第一名進入北韓的美國總統，川金二人在會談中同意重啟協商。三次的川金會就有兩次談到北韓核武問題，在越南河內的談判破裂主因為川普堅持北韓必須完全放棄核武，而金正恩卻試圖讓北韓脫離國際制裁。

儘管二月的川金會談判破裂，國際對北韓的制裁仍存在，但美國官員表示願意採取人道援助等較臨時的應變措施。南韓官方表示，青瓦台方面不確定下次美朝談判是否會在這個月舉行，引《韓聯社》報導，知情人士透露美方已向北韓提出磋商試探，並等待北韓的回應。

龐皮歐對此表示，他希望北韓可以提出新的想法，並希望美方在談判時能更有創意。但他隨後補充道，川普總統的使命以及態度從未改變，最終目的還是要朝向北韓完全去核化。

雖自2017年以來，北韓對外宣稱已不再進行導彈以及核武試驗，但美國官員認為北韓暗地裏仍在生產核武。美國國務院上周表示，希望將北韓停止核武作為區域無核化的開始。

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