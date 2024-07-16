為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「美國雄獅」怒吼！前對手史考特力挺川普參選總統

南卡羅來納州聯邦參議員史考特，將川普比喻為「美國雄獅」。（美聯社）

南卡羅來納州聯邦參議員史考特，將川普比喻為「美國雄獅」。（美聯社）

2024/07/16 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾與前總統川普角逐共和黨總統提名的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott），15日在共和黨全國代表大會發表慷慨激昂的演講，他將川普比喻為一頭不屈不撓的雄獅，並對川普參與2024年總統大選表達堅定支持。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，史考特在演講一開始，就向台下熱情的支持者拋出了一個充滿挑釁意味的問題：「你們準備好迎接川普總統的未來4年了嗎？」現場頓時響起如雷貫耳的歡呼聲，顯示出川普在共和黨內依然擁有強大的號召力。

接著，史考特話鋒一轉，將話題引導至近日發生的事件。雖然他並未明確說明，但外界普遍認為，他指的是13日針對川普的暗殺未遂事件。

史考特用充滿宗教色彩的語調說道：「如果你們在（上）週六之前不相信奇蹟，那你現在最好相信。感謝全能的上帝，我們生活在一個仍然信仰上帝的國度。我們的上帝——我們的上帝！——仍然拯救我們，他仍然解放我們。」

史考特將這起事件比喻為「魔鬼帶著步槍來到賓州（Pennsylvania）」，但他更強調的是，「一頭美國雄獅站了起來，他怒吼！他怒吼！」以此展現出川普不畏威脅、堅韌不拔的形象，並激勵支持者們繼續為川普而戰。

在演講的最後，史考特再次強調了他一貫的政治立場，駁斥了「美國是一個種族主義國家」的說法，呼應了共和黨長期以來的主張，並試圖爭取更多非裔美國人的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
揭川普與副手范斯諸多不合 沈榮欽：但2人對中國立場一致！
2024/07/16 20:04

揭川普與副手范斯諸多不合 沈榮欽：但2人對中國立場一致！
川普為何選范斯？ 幕僚透露關鍵原因
2024/07/16 15:29

川普為何選范斯？ 幕僚透露關鍵原因

蛋黃中的蛋黃 漢神巨蛋商圈輕豪宅夯
拜登批范斯「川普複製品」 團隊指為右翼極端分子
2024/07/16 19:07

拜登批范斯「川普複製品」 團隊指為右翼極端分子
馬斯克臉要綠了！川普副手范斯是電動車殺手
2024/07/16 15:28

馬斯克臉要綠了！川普副手范斯是電動車殺手
川普遇襲推升金價 台銀：有機會挑戰歷史高點2450美元
2024/07/16 14:59

川普遇襲推升金價 台銀：有機會挑戰歷史高點2450美元
川普新副手背後的精英夫人 烏莎助力丈夫范斯登上政壇高峰
2024/07/16 17:54

川普新副手背後的精英夫人 烏莎助力丈夫范斯登上政壇高峰
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播