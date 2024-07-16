「美國雄獅」怒吼！前對手史考特力挺川普參選總統

南卡羅來納州聯邦參議員史考特，將川普比喻為「美國雄獅」。（美聯社）

2024/07/16 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕曾與前總統川普角逐共和黨總統提名的南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott），15日在共和黨全國代表大會發表慷慨激昂的演講，他將川普比喻為一頭不屈不撓的雄獅，並對川普參與2024年總統大選表達堅定支持。

美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，史考特在演講一開始，就向台下熱情的支持者拋出了一個充滿挑釁意味的問題：「你們準備好迎接川普總統的未來4年了嗎？」現場頓時響起如雷貫耳的歡呼聲，顯示出川普在共和黨內依然擁有強大的號召力。

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接著，史考特話鋒一轉，將話題引導至近日發生的事件。雖然他並未明確說明，但外界普遍認為，他指的是13日針對川普的暗殺未遂事件。

史考特用充滿宗教色彩的語調說道：「如果你們在（上）週六之前不相信奇蹟，那你現在最好相信。感謝全能的上帝，我們生活在一個仍然信仰上帝的國度。我們的上帝——我們的上帝！——仍然拯救我們，他仍然解放我們。」

史考特將這起事件比喻為「魔鬼帶著步槍來到賓州（Pennsylvania）」，但他更強調的是，「一頭美國雄獅站了起來，他怒吼！他怒吼！」以此展現出川普不畏威脅、堅韌不拔的形象，並激勵支持者們繼續為川普而戰。

在演講的最後，史考特再次強調了他一貫的政治立場，駁斥了「美國是一個種族主義國家」的說法，呼應了共和黨長期以來的主張，並試圖爭取更多非裔美國人的支持。

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