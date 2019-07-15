反送中》親中港媒TVB堅稱立場中立 員工：火上加油

2019-07-15 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動遍地開花，而香港媒體「電視廣播有限公司」（TVB）被認為報導立場不中立，已引起港民憤慨，號召眾人圍堵TVB的商場活動。TVB的行政總裁雖趕緊向全體員工發送電子郵件「安撫人心」，然而傳出有新聞部員工認為這封郵件根本是「火上加油」，把他們逼死。

昨（14）日各媒體到沙田區採訪遊行時，TVB的記者們被不滿民眾阻礙，網友們更發起圍堵TVB商場，在現場張貼抗議大海報、阻撓藝人出席活動。

TVB的行政總裁李寶安今（15）日向所有員工寄出的電子郵件內容指出，TVB近日變成示威者的衝突中心，其實心裡有數，TVB新聞部「秉持中立」，不偏不倚報導及反映社會各界的訴求，一直不變，但記者採訪遭到激進分子阻礙和襲擊，已超出和平理性的底線，對此TVB立場堅決反對。

根據《香港01》報導，TVB新聞部有員工表示，這封電子郵件沒辦法有效緩解群眾的怒火，只是火上加油，跟把記者們「推去死」無差別。

TVB在香港最具歷史，甚至直接稱為無線電視台、無線新聞，近年來卻被港民視為「紅媒之首」，挨批報導立場偏頗，有民眾指稱，反送中期間TVB誇大示威者的「暴行」，卻沒有講解示威者的行為動機和依據、播出香港警察施暴的場面，這幾年該台已經被不少香港人戲稱為「CCTVB（香港央視，中國中央電視台CCTV與TVB的複合字）」，或批評「無線新聞，出賣港人」。

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