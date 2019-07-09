反送中》這家廠商響應「反紅媒」 獲封「抗爭指定飲料 」

2019-07-09 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派政黨將在21日發起「反紅媒大遊行」，在網路社群平台「連登討論區」也有香港網友發起抵制紅色媒體的行動。除了迫使「紅媒」取消活動，在廣告商的部份，也獲得知名運動飲料「寶礦力水得」的響應，有網友表示，「抗爭指定飲料就選它了」。

根據「立場新聞」報導，「無線新聞（TVB News）」原訂今晚在購物中心APM和V city舉辦活動。香港網友點名「無線新聞（TVB News）」報導立場偏頗，並揚言要到活動現場示威。導致「無線新聞」表示，原訂在APM所舉辦的活動因「節目調動」為由宣布取消。而在V city則宣布，「因應場地限制及顧及公眾安全」，決定取消今晚的活動。

有香港網友在網路上列出向「無線新聞」投放廣告的廠商，去信要求廠商撤回廣告，否則將呼籲親朋好友拒買該廠商之產品。

保養和彩妝品牌「CLARINS」對此表示，在無線新聞」的廣告已於6月底結束，會將網友的意見反映給相關部門。

「寶礦力水得」則說，有鑒於當前形勢，上星期已決定撤回對「無線新聞」的廣告投放，並將敦促「無線新聞」對港人的關切作出回應。網友也湧入「寶礦力水得」的臉書粉絲專頁留言表示感謝，還有人戲稱，「抗爭指定飲料就選它了」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法