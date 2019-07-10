反送中》反紅媒！寶礦力撤廣告 香港TVB反批：討好示威者

2019-07-10 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，有網友指控香港最大電視台「電視廣播有限公司」（TVB）報導偏頗，發起抵制紅媒行動，而知名運動飲料「寶礦力水得」證實，撤回對TVB的廣告投放。中國官媒《環球網》今天（10日）引述TVB回應，稱寶礦力水得是在討好示威者，「等同向暴力低頭」。不過，外傳TVB對此表示否認，稱並無發表相關聲明。

《環球網》報導，日本寶礦力水得總公司證實香港分公司撤回對TVB的廣告投放，且是自主決定，和總公司無關。對此，TVB發言人強調，TVB因為客觀報導「暴力衝擊」立法會事件，收視率高、影響力很大，所以被示威者針對。

針對寶礦力水得撤回廣告，TVB發言人批評，「寶礦力水得的言論可能是希望討好示威者，但其做法等同對暴力低頭。法治是香港的基石，寶礦力水得是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。」

事後TVB發言人在接受《香港01》的訪問時，聲稱最近因經濟狀況及政治事件，「少數個別廣告客戶」希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間，本台會視乎個別情況作出處理，對公司業務並無重大影響；《立場新聞》則指出，目前除了證實寶礦力水得撤回TVB廣告，其他如香港必勝客（Pizza Hut）、李健駕駛學院也傳出撤走原先投放TVB的廣告。

對此，許多支持抵制的網友表示，「香港新聞有救了，謝謝各大廣告商」、「剛路過樓下711，店員特意搬出整整一排貨架全部放滿寶礦力」、「事實是今日好多地方寶礦力缺貨」、「TVB新聞中立意思就是TVB新聞中方立場」。

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