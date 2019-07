反送中》不滿立場偏頗 示威群眾阻擋親中港媒TVB拍攝

2019-07-14 21:13

〔即時新聞/綜合報導〕香港沙田今(14)日發動反送中大遊行,大批記者到場採訪,有抗議民眾手持標語,阻撓親中媒體「電視廣播有限公司」(TVB)記者拍攝。

據《香港01》報導,「反送中」抗議浪潮絲毫未減,香港沙田區今(14)日下午舉辦大遊行,有不少媒體記者在場,而TVB記者跟著遊行隊伍走到斜坡位置,當請記者準備舉高攝影器材拍攝時,示威民眾高舉「解體中共,全城反惡法」的標語和反送中特刊阻擋鏡頭,阻擋拍攝。

TVB在香港最具歷史,甚至直接稱為無線電視台、無線新聞,近年來卻被港民視為「紅媒之首」,挨批報導立場偏頗,有民眾指稱,反送中期間TVB的鏡頭都在示威者身上,沒有播出香港警察施暴的場面,這幾年該台已經被不少香港人戲稱為「CCTVB(香港央視,中國中央電視台CCTV與TVB的複合字)」。

另外,從6月至今,TVB自6月至7月11日止,已接到至少1萬2000件投訴,大多為指責其「逃犯條例」修訂案的相關報導不實、不中立,多名TVB記者也被「起底」,民眾互相提醒,在不同活動中要注意TVB記者的行蹤。據悉為了「穩定軍心」,TVB無線新聞部6月發出加薪通告。

A protester at the front of the march attempts to obscure the view of a cameraman who is thought to be working for TVB - a broadcaster that has been accused of bias favouring the police. https://t.co/YqPnsye6vl pic.twitter.com/qkaFLJQzNS