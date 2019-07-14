反送中》不滿立場偏頗 示威群眾阻擋親中港媒TVB拍攝

2019-07-14 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港沙田今（14）日發動反送中大遊行，大批記者到場採訪，有抗議民眾手持標語，阻撓親中媒體「電視廣播有限公司」（TVB）記者拍攝。

據《香港01》報導，「反送中」抗議浪潮絲毫未減，香港沙田區今（14）日下午舉辦大遊行，有不少媒體記者在場，而TVB記者跟著遊行隊伍走到斜坡位置，當請記者準備舉高攝影器材拍攝時，示威民眾高舉「解體中共，全城反惡法」的標語和反送中特刊阻擋鏡頭，阻擋拍攝。

TVB在香港最具歷史，甚至直接稱為無線電視台、無線新聞，近年來卻被港民視為「紅媒之首」，挨批報導立場偏頗，有民眾指稱，反送中期間TVB的鏡頭都在示威者身上，沒有播出香港警察施暴的場面，這幾年該台已經被不少香港人戲稱為「CCTVB（香港央視，中國中央電視台CCTV與TVB的複合字）」。

另外，從6月至今，TVB自6月至7月11日止，已接到至少1萬2000件投訴，大多為指責其「逃犯條例」修訂案的相關報導不實、不中立，多名TVB記者也被「起底」，民眾互相提醒，在不同活動中要注意TVB記者的行蹤。據悉為了「穩定軍心」，TVB無線新聞部6月發出加薪通告。

A protester at the front of the march attempts to obscure the view of a cameraman who is thought to be working for TVB - a broadcaster that has been accused of bias favouring the police. https://t.co/YqPnsye6vl pic.twitter.com/qkaFLJQzNS — Hong Kong Free Press （@HongKongFP） 2019年7月14日

TVB is taping a segment at this mall in Hung Hom where I get dim sum with my grandmothers, some protesters crash the show chanting that “TVB is betraying Hong Kong” pic.twitter.com/a01DNqyrfU — Larry Au （@larryau） 2019年7月14日

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