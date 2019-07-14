2019年台灣青年海外搭僑計畫 6大專青年訪南韓

2019-07-14 02:44

〔中央社〕為擴展台灣青年國際視野，增進他們對政府僑務工作的認識及與海外僑界互動，6名台灣大專青年在韓國展開為期一週「台灣青年海外搭僑計畫」參訪體驗活動。

高玫萱（台灣海洋大學食品科學系）、廖雅靜（成功大學法律學系）、黃欣如（中原大學企業管理學系）、黃怡婷（台南大學教育學系）、邦家瑜（虎尾科技大學資訊工程系）、詹欣蓉（台灣藝術大學廣播電視學系）等6人，自7日至15日展開為期一週的拜會參訪活動。

在韓國經營水果進出口事業的漢城華僑協會理事劉日鴻今天扮演義工司機，引導駐韓代表部僑務組長呂素珍及高玫萱一行前往仁川華僑協會拜會會長戚明運等僑領，就華僑慘澹經營僑校等聽取了簡報，尤其對旅韓華僑「無戶籍國民」的護照，無法享受與國內同胞般的免簽證等同待遇，聽取了韓國華僑的苦衷。

戚明運引導台灣學員參訪團前往水原地區首屈一指的炭烤牛排店「華城別館」，以美味可口的烤牛排款待高玫萱等一行，當他聽說詹欣蓉剛好過生日，立即備上草莓奶油蛋糕為遠離家鄉的詹欣蓉慶生，令學員大夥頗感溫馨。

午餐後，戚明運率領學員前往聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的水原華城參觀，大家在煉武台前學習了韓國傳統弓箭射靶，並在華城北門華虹門旁的訪花隨柳亭納涼，觀賞池塘裡的荷花和水鴨。

在參觀了水原市民休閒歇腳處的光教水庫後，在韓國傳統海鮮牛肉火鍋店享受了一頓豐盛晚餐。餐會上，戚明運等僑領囑咐台灣來訪的學員勤奮求學，並藉此次「台灣青年海外搭僑計畫」，能夠放眼天下，發展成為紮實的未來社會棟梁。

駐韓僑務組長呂素珍透露，8日下午，漢城華僑協會首席副會長李中漢率領台灣學員參訪團拜會韓國國會，由韓國台灣議員親善協會會長、國會議員趙慶泰親自接見，趙議員鼓勵學員努力學習，續由專人導覽國會議場及紀念館，暸解國會的歷史與組成。

11日上午，學員參訪團拜會了駐韓國台北代表部，由代表唐殿文親自接見，政務組、經濟組、領務組及僑務組同仁陪同，唐殿文首先歡迎學員到韓國參訪見習，向學員說明韓華歷史及僑社概況，學員發表這幾天參訪感想，並就僑校師資、教材、無戶籍國民等提問，唐殿文一一說明。

11日下午由漢城華僑協會秘書長孫毓緒夫婦陪同前往景福宮、青瓦台等地參訪。

呂素珍透露，為擴展台灣青年國際視野，增進他們對政府僑務工作的認識及與海外僑界互動，僑務委員會於2017年首度辦理「台灣青年海外搭僑計畫」。

鑒於前兩年搭僑計畫甚受各界好評，2019年賡續辦理，並擴增名額至234名，共有18國33個城市，以期透過7天實地見習參訪，赴駐外館處、文教服務中心見習、拜訪僑團組織及當地政府單位、參與僑社活動、與海外青年交流及住宿僑胞家庭等多元活動，讓台灣青年親身體驗僑胞在海外生活情形，深入瞭解他們奮鬥歷程，並認識他國政經發展現況。

她說，僑務委員會希望透過搭僑計畫建立台灣青年與海外僑界之橋梁，增進台灣青年與僑胞互動交流，親身體驗海外僑務工作的重要性，並擴展台灣青年國際視野。（編輯：劉學源）

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