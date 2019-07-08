人工受孕大烏龍！ 亞裔夫婦竟誕下洋寶寶

2019-07-08 22:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國紐約市皇后區一對受不孕症所苦的亞裔夫妻，專程「西征」洛杉磯一家知名人工受孕中心接受治療，但千辛萬苦生下一對雙胞胎男寶寶後，卻發現孩子根本不是「亞洲人」，精神受到永久性傷害，憤而向該診所提出醫療失誤、怠忽職守等十四項控罪。

華盛頓郵報、紐約郵報報導，根據聯邦法院文件，這對亞裔夫妻名字縮寫分別為Y.Z.及A.P.，2012年結婚後始終無子，去年1月前往號稱「生殖醫學聖地」（mecca of reproductive medicine）、由柏格（Joshua Berger）及洪賽門（Simon Hong，譯音）兩位醫師創辦的洛杉磯CHA生育中心接受治療。該診所在網站上自稱「人工受孕的佼佼者」，曾幫助南加州及逾22國家數萬對不孕父母圓夢。

CHA生育中心為這對夫妻安排各種藥物、維他命、試驗等治療，期間的設施、檢驗、旅行等費用超過300萬台幣，終於在去年9月，讓A.P.懷上一對雙胞胎，院方說是女嬰，欣喜若狂的倆人旋即返回紐約待產。然而，紐約一次產檢讓倆人起了疑心，因為超音波顯示肚中孩子是一對男嬰。

夫妻倆立刻聯繫CHA生育中心，不料柏格醫生指紐約的檢查不正確，並稱其太太也曾在檢查後被說懷男孩，結果生下女孩，以此安撫這對夫妻。今年3月31日，A.P.在紐約一家醫院，剖腹誕下一對雙胞胎男嬰，但兩名男嬰的基因特徵根本不像亞洲人。

更驚人的是，DNA檢查結果顯示，這對男嬰和這對夫妻一點血緣關係也沒有，且兩名男嬰間也沒有血緣關係，最後發現是CHA生育中心錯把另外兩對夫婦病患的胚胎，植入A.P.體中。按照規定，這對夫妻必須將這對男嬰的撫養權歸還「親生父母」，但應該屬於他們的胚胎，還不知流落何方。

「好孕」破滅的Y.Z.及A.P.夫婦痛苦萬分，且除了幾位家人外，他們根本沒有勇氣向他人坦承這項「災難性損失」，也不相信剩下的胚胎是否為自己的孩子。因此，在肉體及精神傷害難以平復下，憤而向CHA生育中心提出14項控罪。

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