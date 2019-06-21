警方打撈「浮屍」 沒想到慘白屍體竟睜眼...

2019-06-21 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國猜那府（Chai Nat）有位民眾昨（20）日在當地一座橋下發現一具面色慘白的男性浮屍，嚇得他趕緊報警。警方獲報到場後展開搜索行動，沒想到正當要打撈屍體時，「屍體」竟突然睜眼，且疑惑地環顧四周，嚇壞不少人。

綜合媒體報導，20日中午當地警方獲報一處橋下有男性浮屍，且現場四散死者衣物，以為發生命案，立刻動員前往。警方抵達後先封閉現場、蒐索相關證物，及錄下目擊者口供，不料正當他們要打撈屍體時，「屍體」竟然睜開雙眼，不目擊者當場嚇傻，但幾秒過後，現場出現歡呼聲，慶幸只是烏龍一場。

救援警消表示，這是他10年工作生涯以來，頭一次遇到這種狀況，好險現在是白天，要不然發生在晚上他肯定嚇死；而該位「死而復生」的30歲男子則解釋，19日晚間外出與朋友喝酒到凌晨後，在返家途中覺得自己喝醉，身體發熱，於是便到橋下泡水消暑。

男子透露，過去他也曾這樣做，且一次都泡水睡覺約4至5小時，但這回卻只睡了2小時就被人叫醒了。

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