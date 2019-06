11位婦女人工受孕產子 卻發現小孩都是80歲老醫師的種

2019-06-27 15:03

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大渥太華一名80歲生殖醫學醫師巴溫(Bernard Norman Barwin)被指控在職期間,隱瞞逾10名病患,用自己的精子替她們進行體外人工受孕,25日安大略省內外科醫學委員( the College of Physicians and Surgeons of Ontario)會裁定正式吊銷其醫生執照,並須在一個月內繳罰1萬加幣(約新台幣24萬元)。

綜合外媒報導,1989年狄克森(Daniel and Divina Dixon)夫婦因受孕困難而向巴溫求診,隔年誕下女兒芮貝卡(Rebecca),孰料卻發現女兒有著與他們不同眼珠顏色及家族沒有的遺傳疾病,直至2015年DNA檢測後,確定芮貝卡父親另有他人,巴溫的行為才被媒體曝光。

報導指出,巴溫從業30年期間,隱瞞使用自己或來路不明的精子替病患進行人工受孕,估計受害人數逾50人,其中確認11名小孩為巴溫的種。

芮貝卡出席先前由上述醫學委員召開的聽證會時表示,3年前得知真相的那一刻,生命完全被改變了,害她覺得自己「被汙染」,且與家人關係變得緊張;而另名受害女性也指出,近日才得知10多歲的女兒可能並非她與丈夫所生,感覺自己很髒,好像被性侵一樣。

巴溫這回並未出席聽證會,但透過律師表示自己不否認罪行,日前安大略省內外科醫學委員裁定正式吊銷其醫師執照,並罰款1萬加幣。

此外據悉,2013年巴溫也曾向委員會承認自己失職,3次錯誤地拿非病患丈夫的精子幫其受孕,而產下「非丈夫親生」的子女,隨後委員會禁止他工作2個月,巴溫也在隔年放棄他的執照。

示意圖。(資料照)

