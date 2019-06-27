11位婦女人工受孕產子 卻發現小孩都是80歲老醫師的種

2019-06-27 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大渥太華一名80歲生殖醫學醫師巴溫（Bernard Norman Barwin）被指控在職期間，隱瞞逾10名病患，用自己的精子替她們進行體外人工受孕，25日安大略省內外科醫學委員（ the College of Physicians and Surgeons of Ontario）會裁定正式吊銷其醫生執照，並須在一個月內繳罰1萬加幣（約新台幣24萬元）。

綜合外媒報導，1989年狄克森（Daniel and Divina Dixon）夫婦因受孕困難而向巴溫求診，隔年誕下女兒芮貝卡（Rebecca），孰料卻發現女兒有著與他們不同眼珠顏色及家族沒有的遺傳疾病，直至2015年DNA檢測後，確定芮貝卡父親另有他人，巴溫的行為才被媒體曝光。

報導指出，巴溫從業30年期間，隱瞞使用自己或來路不明的精子替病患進行人工受孕，估計受害人數逾50人，其中確認11名小孩為巴溫的種。

芮貝卡出席先前由上述醫學委員召開的聽證會時表示，3年前得知真相的那一刻，生命完全被改變了，害她覺得自己「被汙染」，且與家人關係變得緊張；而另名受害女性也指出，近日才得知10多歲的女兒可能並非她與丈夫所生，感覺自己很髒，好像被性侵一樣。

巴溫這回並未出席聽證會，但透過律師表示自己不否認罪行，日前安大略省內外科醫學委員裁定正式吊銷其醫師執照，並罰款1萬加幣。

此外據悉，2013年巴溫也曾向委員會承認自己失職，3次錯誤地拿非病患丈夫的精子幫其受孕，而產下「非丈夫親生」的子女，隨後委員會禁止他工作2個月，巴溫也在隔年放棄他的執照。

加拿大渥太華一名80歲生殖醫學醫師巴溫（Bernard Norman Barwin）被指控在職期間，隱瞞逾10名病患，用自己的精子替她們進行體外人工受孕。示意圖。（資料照）

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