夏威夷亞裔扮「黑人」出庭 向法官咆哮「袋鼠法庭」！

2019-07-04 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷1名亞裔男子查馬克（Mark Char），2016年被指控在公路對峙事件中刺傷3人，而被定罪，查馬克日前扮成「黑臉」出庭，並砲轟律師與法官「無能、袋鼠法庭」，查馬克冷嘲熱諷的批判與「刻意的打扮」，引發熱議，最終，他被判處終身監禁，但仍有機會假釋出獄。

綜合外媒報導，夏威夷1名60歲的亞裔男子查馬克，在今年4月以謀殺罪以及傷害罪被定罪，原因為3年前在高速公路上刺傷3人，其中1名受害者狀況危急。查馬克在本月1日出席法庭時，將自己的臉塗成「黑臉」，砲轟律師「無能」，還指稱判決法庭是「袋鼠法庭」，意指自己受到不公的審判。

查馬克表示，「因為3個人試圖攻擊我，而我使用自我防衛，但袋鼠法庭卻判我終身監禁，實質上，就像對待黑人一樣」，並強調，「法庭把我當黑人看待，所以我今天將成為1位黑人。」

對此，法官埃丁斯（Todd Eddins）對查馬克的「黑人論」表示，「查先生，如果你照鏡子，你不會看到1個黑人，你會看到1個威脅，對社會的威脅。」埃丁斯認為，查馬克的行為是在破壞司法與行政模式。

最後，法官根據檢察官的建議，判處查馬克終身監禁，仍有機會假釋出獄，以及1萬6674美元的賠償金（約51萬7984元台幣）。法界人士對查馬克「扮黑臉諷刺判決」的行為表示，這可以追溯到19世紀初期「吟遊詩人」的表演。

而「袋鼠法庭」一詞是源自19世紀的美國，當時一些法官在偏遠地區巡迴辦案，其收入來自辦案收入，以及被告罰金，就像袋鼠能決定自己育兒袋中的幼兒，形容沒有貫徹的法律，進而隱喻不公的法庭判決。

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