法官法祭重手修理不適任法官 僅陳玉珍可能追回薪俸

2019-06-28 22:49

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院今天（28日）三讀通過「法官法」修正案，除了可追回涉貪司法官停職期間的薪俸，也可剝奪不適任者的退休金，惟基於「實體從舊，程序從新」原則，目前案件已在職務法庭審理的5位司法官中，只有涉貪的高檢署檢察官陳玉珍可能會被追回薪俸，受到不利對待，餘4人財產上的權益不受影響。

職務法庭現有監察院移送來的5名司法官彈劾案，分為高檢署檢察官陳玉珍涉貪護航電玩業者、台中高分院法官朱樑嫖妓、前台中高分院法官曾謀貴（已退休）收受當事人禮品、前桃園地院法官俞力華（已辭職）、台中地檢署檢察官陳隆翔認事用法違誤。其中只有陳玉珍適用追回條款，因此該規定也被稱為「陳玉珍條款」。

「陳玉珍條款」緣起於立委認為司法官就算涉入貪污案，在被停職到判決確定前，仍可領有一半本俸，社會觀感不佳，因此修法改為，如果因貪污而被判決確定有罪或職務法庭判免職，即可追回停職期間的俸給。

簡言之，職務法庭若在新法施行後再判陳玉珍免職，高檢署就可向她追討停職期間的薪水，反之，先判決才施行，這筆錢就是陳玉珍的囊中物。也因本款為「量身訂做」，總統公布施行新法的日期恐得跟判決賽跑，才有機會討回公帑。

雖然修法新增懲戒處分，可剝奪搶退者的退休金跟退養金，但只限於新法施行後的行為，亦即不適用於2017年就退休的曾謀貴，職務法庭無法據此對他做出財產上不利益的判決；而朱樑因嫖妓被停職移送職務法庭懲戒，期間仍可領半薪，就算在新法施行後才被判免職，這筆錢也不用繳回，原因在於新法只規定因「貪污」被免職才能追回薪水，不包括嫖妓。

而俞力華已辭職，不論新法或舊法，只要她被判免職，均不得轉任律師；陳隆翔適用舊法的5種懲戒類型，他目前仍在職，未受停職處分。

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