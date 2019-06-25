反送中》「林鄭道歉沒有價值」 民團促成立612調查委員會

2019-06-25 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中遊行後，今天16個宗教、教育等各界團體，舉行聯合記者會發表聯署聲明，呼籲成立調查委員會，調查612衝突警察的處理方式是否有爭議。天主教香港教區前主教陳日君更在記者會上砲轟：「林鄭月娥的道歉『沒有價值』」。

根據《香港01》報導，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、循道衛理聯合教會前會長袁天佑牧師及學術自由學者聯盟、法政匯思等16個各界組織，今天發表聯署聲明，呼籲成立獨立調查委員會。

對於林鄭月娥日前的公開道歉，陳日君認為，港府一直用被動姿態面對民眾，無法解決事件。他批評：「這樣的道歉是有用嗎？」認為港府有很多事情應該去做，但沒有做。

陳日君舉2014年的雨傘革命為例，反問事後港府做了哪些補救？陳日君直言：「沒有，只是報復，沒有補救。所以這個道歉沒有價值，道歉只是想減少下一次遊行的人數。」

聯盟代表的科大社會科學部副教授成名指出，現有的監警會（獨立監察警方處理投訴委員會），組成偏向建制派，3位副主席都是建制派議員，如果進行調查，就是「自己人查自己人」，難以讓人信服。

他們希望調查委員會能調查4大爭議：為何當天有數萬人在政總外示威、警方有沒有過度使用武力、警方的裝備行動和決策是否有違反國際或本地法律、警方以暴動罪拘捕部份示威者是否過於嚴苛。

法政匯思召集人、大律師李安然建議，可以由退休法官主持調查委員會，以確保調查獨立公正。屆時可以關門問訊，警察不需擔心之後被同袍針對。李安然也指出：「調查委員會的目的是針對系統性、政策性的問題，不是為了針對個人。」

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