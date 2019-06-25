民主外送來了！ 美國會修法：限香港立法會2020年普選

2019-06-25 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕港人「反送中」催化美國國會跨黨派議員提出《2019年香港人權與民主法案》草案。雖然該法案曾在2017年時提出，不過，在今年修訂的版本中明訂，支持香港自由和公平地提名和選舉香港特首，並為「香港立法會舉行公開和直接選舉」設下了2020年的時限，否則將取消香港「獨立關稅區」特殊優惠。

根據本報14日報導，美國參眾兩院多名跨黨派議員提出《2019年香港人權與民主法案》草案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019），要求美國國務院每年檢討香港自治情況，以確保在1992年通過的《香港關係法》（United States-Hong Kong Policy Act）下，香港能獲得特殊待遇地位的合理保障。

根據《2019年香港人權與民主法案》政策聲明（Statement of policy）第4條內容，「支持香港建立真正的民主選舉，自由和公平地提名和選舉香港行政長官，並在2020年前為香港立法會所有成員舉行公開和直接的民主選舉。」

日前，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，依據美國現行法律，香港被視為「獨立關稅區」，享有中國所沒有的特殊優惠。裴洛西表示，《2019年香港人權與民主法案》要要求美國政府，提出文件證明這種「獨立關稅區」的約定仍然有效，才能讓這種特殊安排持續下去。她說，「如果香港就是中國，那麼香港不能享有這些優惠。」

《2019年香港人權與民主法案》全文

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法