反送中示威爆衝突 美議員提香港人權法

2019-06-14 02:04

〔中央社〕美國跨黨派國會議員今天提出「香港人權與民主法」草案，表達對香港人權與法治的支持，並確保美國給予香港的特殊地位獲得保障。

身兼美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China）主席與共同主席的麥高文（James McGovern）與盧比歐（Marco Rubio）以及眾議員史密斯（Chris Smith）今天聯合提出「香港人權與民主法」，法案獲得跨黨派參眾議員連署支持。

麥高文在新聞稿中表示，這項法案明確表達美國國會對香港人致力維護香港人權與法治的支持。若逃犯條例修訂案通過，香港自治與民主制度將因中國干涉而持續受到侵蝕，國會別無他法，只能重新評估香港能否獲得美國法律給予的優惠經濟與貿易利益。

盧比歐則表示，美國必須發出強烈訊息，支持和平倡議自由與法治以及反對北京日益干涉香港事務的民眾。這項法案使美國堅定站在人權與民主一方。

史密斯也指出，這項法案的提出是因為民主與自由在香港遭受攻擊，若北京打算在專制統治下迫使香港成為另一個中國城市，國會必須重新評估香港是否能獲得美國法律授與的特殊地位。

這份28頁的法案要求美國國務卿每年對香港自治情況進行檢討，以確保1992年通過的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）得到合理保障。

法案要求美國總統調查綁架香港書商與新聞工作者的人，以及包括將個人引渡到中國的那些與香港基本自由有關的個人，給予拘留或審判、凍結在美資產，並拒絕入境美國。同時也要求保護美國公民與企業免受逃犯條例影響，包括是否修改美國與香港的引渡協議以及國務院對香港的旅行建議。

此外，法案也要求商務部長進行年度報告，評估香港政府是否充分執行美國關於敏感兩用物品的出口規定以及美國與聯合國制裁決議，特別是有關伊朗與北韓制裁決議。（編輯：徐崇哲）

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