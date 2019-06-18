氣到連發4天新聞？ 中國外交部駐港公署批英美錯誤表態

2019-06-18 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕國際社會關注香港內部民意反修訂《逃犯條例》，英美政壇尤其高度關注香港問題，並對中國採取批判態度。中國外交部駐香港特別公署從15日起，罕見的連續4天發佈新聞稿對修訂《逃犯條例》發表看法，並對英美兩國的「錯誤表態」予以「駁回」。

中國外交部駐香港特別公署15日發佈〈外交部駐港特派員公署負責人就香港修例問題發表談話〉；16日發佈〈外交部駐港公署就個別外媒不實報導提出嚴正交涉〉；17日發佈〈外交部駐港公署再次就個別外媒妄評特區政府修例提出嚴正交涉〉；18日發佈〈外交部駐港公署發言人駁回美國務發言人、英國首相發言人涉特區修例錯誤表態〉，連續4天皆發出新聞稿，而這4天的新聞稿最後，都以「香港長期繁榮穩定」做結，並批評外部勢力干預中國內政。

日前，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）表示，川普總統若在G20上與中國領導人習近平會面，一定會提出香港人權問題。英國首相梅伊（Theresa May）表示，香港的引渡法令須符合《中英聯合聲明》的內容。

中國外交部駐香港特別公署今日的新聞稿中指出，「中方對美國、英國方面連續採取錯誤言行，粗暴干預特區修例表示強烈不滿和堅決反對。香港回歸以來，港人依法享有前所未有的包括言論、集會等在內的廣泛權利和自由。」

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