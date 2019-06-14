「反送中」美國出手！國會兩黨推「香港人權與民主法案」

美國國會及行政當局中國委員會主席眾議員吉姆．麥高文（Jim McGovern）等多名議員共同提出「香港人權與民主法」草案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。（美聯社）

2019-06-14 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾反對「逃犯條例」修訂，大規模抗爭愈演愈烈，引發國際關注聲援。美國參眾兩院多名跨黨派議員在當地時間週四提出「香港人權與民主法」草案（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國國務院每年檢討香港自治情況，以確保美國給予香港的特殊地位。

綜合外媒報導，「香港人權與民主法」由民主黨籍美國眾議院中國事務委員會主席吉姆．麥高文（Jim McGovern）、共和黨籍克里斯‧史密斯（Chris Smith），及參議員魯比奧（Marco Rubio）等多名議員共同提出。

要求美國務院每年檢討香港自治情況

這項28頁的法案，要求美國國務卿每年發布香港自治證書，以確保在1992年通過的「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act）下，香港能獲得特殊待遇地位的合理保障。

調查香港書商綁架案、制裁送中參與者

法案要求美國總統調查綁架香港書商與新聞工作者案件，以及協助引渡的共犯，應凍結涉案人在美資產，並拒絕其入境美國。

此外，法案要求總統發布政策，保護美國公民、企業免受修訂後的引渡法影響，包括是否修改美國與香港的引渡協議，是否提高旅遊警示等。

法案並要求美國商務部發布年度報告，評估香港是否充分執行美國和聯合國的制裁，特別是對伊朗、北韓的相關制裁。

參與活動被逮捕者 不應拒絕給予美簽

另外法案明列，香港公民參與當地抗議活動而被捕或拘留，不應拒絕給予美國簽證。

麥高文表示，香港自治受到中國政府干預，以及修訂後引渡法案的危害，此次提出「香港人權與民主法案」重申美國對人權和法治的承諾。

麥高文也說，這項立法明確表達美國國會支持香港致力維護人權和法治，若逃犯條例修法往前推進，香港的自治權和民主將繼續受到侵蝕，國會別無選擇，只能重新評估香港是否能夠獲得美國法律規定的特殊待遇和貿易利益。

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