反送中爆發移民熱！ 港人首選國家：加拿大、澳洲和台灣

2019-06-25 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港過去幾十年來，高房價、高生活費，以及高強度的教育體制，讓不少香港人都有移民的念頭。近期爆發的反送中遊行，使部分香港人堅定了要移民的決心。香港人最愛移民的國家分別是：加拿大、澳洲和台灣。

根據英國《衛報》報導，香港中文大學亞太研究所今年1月公布的調查顯示，如果有機會，34%的香港成年人願意移民。在這之中，有16.2%的人已經訂好了移民計劃，這些想移民的人多數都是受過良好教育的年輕人。

移民原因幾乎都是政治因素，25.7％的人表示香港社會存在「太多政治糾紛與不和諧」；17.4％的人指責香港缺乏民主，也對政治制度不滿；14.9％的人不滿中國政府。此外，擁擠的生活條件佔25.7％，高房價佔17.4％。

自1997年香港回歸中國後，香港人移民變成一種常態，首選國家分別是加拿大（18.8%）、澳洲（18%）與台灣（11.3%）。環凱移民顧問公司（Goldmax）的顧問Willis Fu指出，今年去他們公司詢問移民相關事宜的人，比去年多增加了1倍。

一名30多歲育有2個學齡前兒童的母親Angel Chan表示，即使《逃犯條例》暫時被擱置，但她仍感到不安。香港逐漸「中國化」，及中國對香港政治意識的灌輸，還有學校的中文課程用的是「普通話」而非廣東話，這一切都讓她惶恐。她說：「我不希望我的孩子活在一個沒有思想自由的地方。」

香港中文大學兼任教授Willy Lam表示，儘管《逃犯條例》被暫停，但北京政府仍決意促進香港和中國「政治一體化」，這包含基礎建設，像連接香港、澳門和中國南大灣地區的橋、每天150名中國人移民到香港的配額、在學校灌輸意識形態和沉默的媒體，這一切都讓香港人感到不安。

擔任銀行副理的Elisa Wong表示，她原本想等到10年後女兒上大學再移民，但過去幾週的衝突讓她下定決心要盡快提出移民申請。她說：「我愛香港，但我們別無選擇。如果情況沒有那麼糟糕，誰會想要離開你長大的地方？」

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