香港反送中爆衝突 中國高官：不清楚、不理解

2019-06-25 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議政府修訂《逃犯條例》，數百萬港人近日上街遊行，過程中警民爆發衝突掛彩，警方還發射催淚彈、布袋彈等試圖驅離，香港保安局長李家超宣稱，不得已才使用「最低程度武力」。數百港人昨在不阻礙法院、救護、消防與醫院運作前提下，展開不合作運動，試圖癱瘓政府部門。然而，當全球都在關注反送中之際，中國人大憲法和法律委員會主委李飛今卻宣稱，「不清楚」香港修例事宜、「不理解」為何示威者以暴力反政府。

綜合媒體報導，李飛在北京出席人大常委會會議前表示，不清楚香港修訂送中惡法事宜；並稱香港是法治地方，和平集會遊行表達訴求可以，但「不可理解」示威者傷害警察，以及為何每次反對政府示威都有暴力事件。

報導指出，至於事件是否反映港人對中國司法信心不足，李飛回應「你不用講別的，你就講現在今天這個情況，到底合法不合法」；另強調不管怎麼擔心也不能違法。

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