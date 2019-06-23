中國維權律師健康惡化卻不允許就醫 疑與獄中受虐有關

2019-06-23 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京維權律師江天勇雖於今年2月出獄，然而仍被軟禁在家中，受到層層監視；其妻金變玲23日在Twitter上發文陳述江的近況，指出中國當局不但力阻身體狀況不佳的江天勇就醫，還疑似刻意隱瞞他的病情。

中國2015年7月9日發生「709維權律師大抓捕事件」，中國公安在多達23個省份大規模逮捕、傳喚、刑事拘留、帶走、失聯、約談了數百位律師、民間維權人士、上訪民眾及其親屬，部份人士因此失蹤，江天勇也是受害者之一。2018年5月，江的家屬透露，江天勇的記憶力明顯衰退，懷疑與羈押期間被強制服用「降心率、降血壓的藥」有關。

江天勇的妻子金變玲23日在Twitter的貼文指出，丈夫2017年被依《煽動顛覆罪》判處入獄2年，獄中遭到酷刑。今年2月28日刑滿釋放後，他旋即被負責中國國內安全工作的國保帶走。江天勇絕食抵抗3天，才被送到河南省信陽市羅山縣靈山鎮父母家。但每天仍有逾20位國保、4輛車輪流看守，即便江天勇要求就醫，也被對方粗暴拒絕；直到20日，金變玲發現丈夫的腿開始腫脹，接著腳踝、腳背也出現浮腫，令她不禁怒斥中共，「難道官方一直知道江身體的真實狀況，是要試圖掩蓋什麼嗎？」、「心裡憤怒地要爆炸！」

網友紛紛在貼文底下留言：「用陳舊含黃曲霉素（即黃麴毒素）的食物致政治犯患肝癌，是他們常用的手法」、「腳腫，看看腎功能，監獄中長時間吃變質食品，影響到肝腎功能，以致出現腳腫」、「有位政治犯，也是從新鄉監獄出來的，記憶力變得超差，而且也曾出現江律師一樣的浮腫，嚴重的時候曾浮腫到膝蓋，去醫院檢查，說沒事‧‧‧」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法