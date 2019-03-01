維權律師出獄失蹤 父妹也失聯

2019-03-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國「七○九大抓捕」事件北京維權律師江天勇於二月廿八日刑滿出獄，但他現居洛杉磯的妻子金變玲推文指出，支持者前往監獄接人時竟被告知，江天勇已遭不明人士帶走，而他的父親及妹妹也已失聯，據信當局依處理政治犯慣例將他帶回河南省戶籍地安置監視。

金變玲推文表示，捲入七○九案的維權律師李和平之妻王峭嶺、律師謝燕益之妻原珊珊，於昨早八點前抵達河南省新鄉第二監獄，但獄方告訴她們江天勇已被接走，她們離開監獄時遭到兩名女國保（中國國內安全保衛局人員）、一名男國保尾隨，網友拍到監獄門口有許多便衣人員站崗。

另外，金變玲也指稱，江天勇的父親與妹妹在三名國保開車護送下，二月廿七日從河南省信陽市老家出發，隨後江母打電話給兩人未有回應，二十八日再致電兩人手機仍處失聯狀態，江母痛哭一直說「這該怎麼辦？一家人都不見了！」

金變玲接受電話採訪時痛批，中國政府非常無恥。江天勇刑期已滿理當獲得自由，中國法律是否只是一張廢紙？江妹於上月初曾前往探監，見到江天勇臉色發黑、嘴唇破裂、面容憔悴。金變玲稱她擔憂丈夫的健康，因為他患有高血壓，與她在洛杉磯同住的十六歲女兒希望與父親講話。

中國獲釋政治犯慣例？

數天前，國保曾致電江天勇家人，通知他們計畫有變，獲釋後不會讓他回到北京住家，亦不會送回河南省父母家中，而是會被送到他戶籍地河南省鄭州市，為他恢復戶籍並安置「住處」與「工作」。

據信這是中國對獲釋政治犯的慣例，知名維權律師高智晟二○一四年出獄時，獄方曾要家屬不要前往接人，他出獄後長年在老家遭到軟禁，患有嚴重牙病不能就醫。國際特赦組織中國研究員潘嘉偉指出，江天勇可能在關押時受到刑求或不當處置，當局不希望這些外流，因此以軟禁等處置加以掩蓋。

國際社會廣泛關注江天勇出獄後的狀況。三十四個境外人權和法律團體及政黨本週發表連署聲明，對江天勇獲釋後待遇能否符合法律及國際人權標準深表關切，促請北京遵守憲法保障其人身自由。

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