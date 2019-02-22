709大抓捕 維權律師之子遭禁辦護照

2019-02-22 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國「709」案中遭捕的維權律師李和平，其妻王峭嶺20日帶兒子李澤遠到河南省鄭州市出入境管理局辦護照，因孩子屬於「內控人員」，再度遭拒絕辦理；事後王帶兒子回局內找遺失的證件，警察還報警，稱找身分證的行為「嚴重擾亂辦公秩序」。

王峭嶺在推特（Twitter）發文表示，因為丈夫李和平犯「顛覆國家政權罪」，因此兒子李澤遠屬於內控人員，不能辦護照；這是李澤遠第三次被禁止辦理護照。

王峭嶺在現場拍照、錄影蒐證，遭警察要求刪除影像檔案；王峭嶺要求對方把兒子不得辦照的理由寫清楚、蓋章，作為證據保留，她就不錄影，雙方遂在大廳起了爭執。

警察事後還強調影片的事情看著辦，處理不好的話，「追究你（王）的責任」。

王與孩子離開管理局後，李澤遠發現身分證還扣留在警察那，於是回頭索要，警方卻聲稱「沒看見」，還報警，稱王峭嶺找身分證嚴重擾亂辦公秩序。

袁斌在《大紀元》發表的時政評論中對此寫道，無論是各種非政治因素受罰的人也好，或是「危害國家安全」、對黨和政府有不滿言行的政治犯也好，大人判刑被罰，家人、孩子卻跟著受累，這都是在「搞株連」，侵犯公民人權，公然踐踏法制。

李和平在4年前的「709大抓捕」中被逮捕，2017年在秘密審訊之下，依「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑3年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/