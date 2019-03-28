就差一步！中國維權律師王宇北京美大使館前被拖走…

2019-03-28 06:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府大規模搜捕的709維權律師王宇，在昨天（3月27日）傍晚6點多，於北京美國駐中國大使館前遭上手銬拖上警車帶走，距離美國駐中國大使館只有幾步路的距離。

綜合媒體報導，王宇是應邀，準備參加當晚的一場公開講座，內容是利用法律打擊家庭暴力，不過，據當時目擊的另一維權人士唐志順的說法，在美國大使館的巡邏的警察，在看到王宇到來，上前盤查身份證，王宇要對方提出法律依據，雙方發生爭執之後，王宇被拖上警車上銬，接著即被帶走。

王宇先被帶到當地的朝陽區麥子店派出所，《美國之音》隨即撥打該派出所電話，無人接聽，隨後傳出，警方稱王宇涉嫌「妨害公務」被帶到北京朝陽公安局辦案中心。

而唐志順在當天稍早，也曾被帶上同一輛警車接受檢查。

中國709大抓捕事件，是2015年中國政府於7月9日當天，對23省同步抓捕上百位維權律師、家屬及相關人士，部分人士因而下落不明，震驚國際社會，國際救援組織一再展開協救，在2017年的中國兩會，最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長曹建明在工作報告中，將該案定為顛覆國家政權案，並將抓捕、審結列為維護國家安全的重要政績。

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