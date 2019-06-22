慘！2歲男童翻阿嬤的包包 拿到槍不慎走火爆頭

2019-06-22 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼會這樣？美國南卡羅來納州格林維爾郡（Greenville County）2歲男童施圖貝爾（Kayden Stuber），20日下午翻著阿嬤的包包後拿到一把槍，孰料接下來就傳來槍響，男童則爆頭喪命。

據《ABC》報導，施圖貝爾的父母當時正在上班，由阿嬤和阿姨負責照看，怎知施圖貝爾從阿嬤手提包裡掏槍又隨即走火，在送醫途中死亡。

格林維爾郡警長辦公室發言人弗勒德（Ryan Flood），目前該案仍在進行調查，尚未對任何人提出指控，在這場意外中沒有其他人受傷。

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