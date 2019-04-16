美國男童把玩槍枝走火自轟 緊急搶救後脫離險境

2019-04-16 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國加州有名4歲的男童納萬傑克森（Na'vaun Jackson）在一名親戚的家中找到槍枝，把玩後因槍枝走火，導致男童不慎射擊自己的頭部，經過幾個星期的搶救後總算脫離險境，身體狀況也逐漸穩定。

根據《CNN》報導，這名男童在親戚泰倫斯威爾森（Terrence Wilson）的枕頭下發現了這把解鎖且上膛的槍，因此才會在把玩後輕易擊發，發生憾事，泰倫斯威爾遜（Terrence Wilson）在過去曾因重罪前科被限制不能擁有槍枝，而在此事後也遭警方以虐童、私藏槍枝等重罪逮捕。

這名男童的父親納森傑克森（Nathan Jackson）過去曾因槍枝暴力問題，失去了一名兄弟以及三名小孩，男童的姨母傑米利亞蘭德（Jamilia Land）也表示，槍枝暴力在某些非裔美國人社區中的威脅已凌駕於貧窮之上，對於失去親人已感到無力且厭倦，會繼續積極提倡美國槍枝文化的改變，直到槍擊事件減少、消失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/