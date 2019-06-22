川普證實下令攻打伊朗 空襲前10分鐘又反悔

2019-06-22 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日表示，為報復伊朗擊落1架美軍無人偵察機，他下令對伊朗採取軍事攻擊，但後來在空襲前10分鐘停止這項決定，因為他得知行動將造成150人死亡，這與擊落1架無人機相比「不成比例」，並說已對伊朗實施更多的制裁。

川普21日在推特上指出，伊朗17日擊落1架航駛在國際空域的美軍無人偵察機，他們在20日晚間蓄勢待發準備報復3個不同的軍事目標，但他問到有多少人會因此喪生，一名將軍回答「150人」。川普說，他認為這與擊落1架無人機相較下「不成比例」，在空襲前10分鐘宣布攻擊任務中止。

川普說，「我並不著急，我們的軍隊正在重建，整裝待發，是迄今為止世界上最好的軍隊。制裁正在起作用，而昨晚增加了更多。伊朗絕不能擁有核武器，不能對美國不利，也不能對全世界不利！」

川普也在推特上批評歐巴馬政府，他表示，前總統歐巴馬與伊朗達成一項絕望且可怕的交易，提供伊朗1500億美元，外加180億美元現金，伊朗原本陷入巨大困境，歐巴馬政府將伊朗救了出來，給伊朗一條通往核武的自由之路，伊朗沒有感謝，而是向美國叫喊「死亡」。川普說，「我終止了國會甚至沒有批准的協議（伊朗核協議），並實施了強而有力的制裁。今天他們是一個被削弱很多的國家，而不是那個在我剛剛開始任期時候在整個中東造成重大麻煩的國家。現在他們破產了！」

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