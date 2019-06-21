川普傳訊警告戰火將近 促伊朗高層開啟談話

2019-06-21 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗官方今（21）日向《路透》表示，已收到美國總統川普的警告，內容指出針對伊朗擊落美軍無人機，美國的反擊即將來臨，但川普不樂見戰爭，希望能夠促成雙方高層談話。

據《路透》報導，今（21）日稍早《紐約時報》曾指出川普已經核准空軍轟炸伊朗，但在最後一刻取消行動。現在一名伊朗官員向《路透》透露，伊朗政府已收到由阿曼政府轉交的川普警告訊息，並指出川普並不樂見戰爭，希望能夠促成雙方高層談話。

該伊朗官員表示：「在訊息中，川普表示他反對任何與伊朗的戰爭，希望和伊朗政府展開針對多項議題的談話。」他補充道：「川普並沒有給我們太多時間考慮，我們只能回覆他，一切都取決於我們最高領袖阿里‧哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的意願。」

對此，另一名伊朗官員表示：「我們已經表明，最高領袖反對與美國進行任何形式的對話，但我們會將川普的訊息傳達給他。」這名官員表示，伊朗也向轉達訊息的阿曼官員警告，「任何對伊朗的攻擊都將會有區域性或國際性的後果」。

報導指出，川普先前曾表示，無人機可能是被伊朗軍中「少根筋的笨蛋」誤射下來，但話鋒一轉，又強硬地說道：「美國不會接受這種對待。」外界對於美伊緊張情勢十分關注，擔心雙方發生正面軍事衝突或戰爭，國際油價今日上漲1美元，已超過65.5美元（台幣2033元）/桶。

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