馬航MH17遭擊落！3俄人1烏克蘭人涉謀殺 國際逮捕令發出

2019-06-19 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞航空MH17在2014年7月遭飛彈襲擊以致空中解體，墜毀烏克蘭，國際調查人員週三（19日）公布涉嫌將飛彈運入烏東的3名俄羅斯人和1名烏克蘭人身分，以謀殺罪名起訴並發出國際逮捕令。

綜合外媒報導，荷蘭國際聯合調查小組（JIT）指出，俄國公民吉爾金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）、普拉托夫（Oleg Pulatov）和烏克蘭公民卡爾琴科（Leonid Kharchenko）將因涉謀殺罪遭到起訴。荷蘭國家警察局局長保利森（Wilbert Paulissen）在記者會表示，他們將對4嫌發出國際逮捕令。

根據檢方說法，吉爾金曾是俄國聯邦安全局的上校，曾參與烏東戰役；杜賓斯基曾被俄國軍事情報機構GRU雇用，是吉爾金的副手；普拉托夫曾是俄GRU特種部隊士兵；卡爾琴科沒有軍事背景，但在烏東擔任指揮官。

荷蘭檢察官韋斯特貝克（Fred Westerbeke）指出，上述4人被懷疑在造成298人喪命的空難事件發揮重要作用，他們是「把致命武器山毛櫸飛彈（BUK-TELAR）帶到烏克蘭東部的4個人」。

馬航MH17在2014年7月17日從荷蘭阿姆斯特丹機場起飛，預計隔日抵達大馬吉隆坡，但在起飛幾小時後，於烏俄邊境失聯，後確認墜毀於烏東，該地區由俄國支持的分離主義分子掌控。

隔年10月，荷蘭當局調查顯示，這架波音客機遭一枚山毛櫸飛彈打中，以致在空中解體、墜毀。去年5月，JIT調查結果顯示，涉案的飛彈系統屬於俄國西部一部隊所有。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法