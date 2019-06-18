吸麻人數上升 中國指控錯在美國及加拿大

2019-06-18 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家禁毒委員會副主席劉躍進在昨日的記者會上表示，2018年中國大麻使用者人數增長了25％以上，增加到約24,000人。劉躍進指控美國、加拿大大麻合法化的政策，造成了中國吸食率上升，是「對中國新的威脅」。

根據《CNN》報導，劉躍進在週一的記者會上指出，在兩年內，委員會發現從北美販運到中國的大麻數量增加。在2018年，中國從截獲的115件國際包裹裡，共發現55公斤的大麻和大麻產品，大部分的嫌疑人都是國外留學生與在國外工作後回國的人。

在中國，運毒和販毒是重罪，只要發現50克的毒品就有可能面臨到死刑。近年來，中國娛樂場所蓬勃發展，警察加大力度打擊非法毒品，包括在北京等主要大城市的夜店、酒吧。

在西方國家，大麻過去曾一度被視為毒品，但近年大麻在民間和政府中的接受度越來越高。大麻在加拿大是完全合法，而美國有10個洲採取對大麻開放的政策。而在台灣，大麻仍是二級毒品，不管是持有、販賣或生產都會面臨刑責，民眾勿輕易效法嘗試。

不過，中國也不是沒有輸出「成癮性物質」。中國生產和銷售的芬太尼（Fentanyl），一種強效、類鴉片的止痛劑，一直是美國心頭大患。芬太尼的效力比嗎啡高50至100倍，比海洛因強30至50倍。根據美國疾病控制與預防中心2018年的數據顯示，美國4分之1的藥物過量死亡與芬太尼有關。美國總統川普在2018年8月曾經批評中國，背地輸入芬太尼，導致美國的「鴉片危機」。

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