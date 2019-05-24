賣藝品不好賺 他兼種大麻製毒開雙B結果慘了

2019-05-24 10:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣35歲胡姓男子從事藝品販售，但認為不好賺，在家種大麻製毒販賣；警方昨天前往搜索，查獲多盆大麻及安非他命等毒品，並發現胡男的代步車輛是雙B。

苗栗警分局接獲情資反映，轄內有販賣毒品之情事，經跟監蒐證後，報請苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮偵辦，昨天持搜索票同步搜索。

警方在胡男住處查獲大麻活體5株、死株16顆、大麻種子494粒、大麻花12.85公克、安非他命5.53公克、愷他命（顆粒）9包共計293.6公克、愷他命（粉末）6包共計373公克、愷他命咖啡包324包、MDMA搖頭丸（顆粒）14包共計45.54公克、MDMA搖頭丸（粉末）19包、搖頭丸9小包共計35.82公克、一粒眠共計1230顆，並當場查扣大麻培養皿、LED燈具、封膠機、導藥器、加濕氣、真空保鮮機等相關做案工具，現場宛如小型分裝毒工廠。

警方另在同案共犯徐姓男子住處，查獲毒品咖啡包62包（總重259.09公克）、K他命62包（總重30.18公克）、梅餅（總重9.97公克）、分裝袋10包、磅秤1台。徐男供稱毒品來源來自胡男。

警方調查，胡男以販賣藝品為主要工作，供稱因不好賺，所以透過網路購買大麻種子並學習栽種。

警訊後，全案將依違反毒品危害防制條例販賣及意圖販賣而持有毒品罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並將擴大追查。

苗栗警分局長賴銘助表示，為貫徹「安居緝毒」治安重點工作，針對查獲毒品案件，應迅速查緝上游，徹底掃蕩毒品犯罪集團之核心成員。毒品害人害己，切勿心存僥倖以身試毒，除造成自己身體健康莫大傷害，更易衍生相關社會治安風險，警方將持續加強掌握轄內有毒品前科人口動態，務必將從事販毒及施用毒品者，一舉成擒，以有效降低各類刑事案件之發生，並建構無毒的家園。

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