高市警破販毒集團逮4人 查扣大麻3公斤市值200萬

2019-02-19 09:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，鳳山偵查隊破獲以余男為首的販毒集團，根據林男吸毒向上溯源，一連搗破4層販毒網，起出毒品大麻3公斤，市值約200萬元，將余男等4人依毒品罪嫌送辦，余男被法院裁定收押。

鳳山警分局偵查隊緝毒小組日前接獲線報，指稱林男嗜好吸食大麻，造成住家出入複雜，破壞社區安寧，更造成社會危害，警方日前循線查獲林男，當場查扣大麻2包（毛重4.22公克）、大麻梗（含罐重13.02公克）及大麻研磨器1個等證物。

警方向上溯源查出洪男以台南市北區1戶民宅為據點，開「藥」局涉嫌販毒牟利，鳳山警方飛象過河，會同台南警方搗破毒窟，查獲洪男涉嫌販毒，查扣大麻17包（毛重609.55公克）、毒郵票2片、大麻吸食器4個等證物。

經警方抽絲剝繭，鎖定上游詹姓藥頭，透過購得大麻而持有，再將毒品大麻分裝後，涉嫌予以販賣，再北上桃園市中壢區1戶民宅搜索，查扣大麻62包（毛重1464.7公克）、現金6萬元等物。

警方見機不可失，持續向上溯源，查獲詹男上游余姓藥頭，當場查扣安非他命1包（毛重2公克）、大麻1包（毛重1041公克）、現金1萬9千元等物。

警訊後將余男等4人依違反毒品危害防制條例送辦，其中林男、洪男及詹男均交保，余男則被法院裁定收押；警方表示，毒品大麻目前市價每公克700至800元，查扣毒品大麻3公斤，市值約200萬元。

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