反送中》港媒專訪傷者：出站就中彈 求醫立刻被拘捕

2019-06-16 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕12日的香港反送中示威行動，最後演變成警民流血衝突。後續更有多名傷者表示，只是求醫時說出自己從金鐘佔領區來，港警就隨即到醫院抓人。現在有港媒專訪一名在醫院被警方逮捕的傷者，完整回溯當天經過。

我只是個普通市民 一出地鐵站就中彈

根據香港媒體《立場新聞》報導，現年未滿30歲的阿偉（化名）接受訪問時強調「我真的只是個普通市民」，他說自己很少參與遊行，當天下午5點左右下班後，單純想要到現場感受氣氛、拍些照片，就搭著港鐵，在距離示威佔領區最近的金鐘站下車。他表示，「我在統一中心的出口出站，出口還有港鐵員工在維持秩序，完全感受不到這是『暴動』」。

他回想當天狀況，說自己「一出地鐵站，當然是看到好多示威者，但我其實沒有看到警察」。他指出，出地鐵站時看到遠處有煙，後來才知道那是催淚煙。然而，他前腳才剛出地鐵站，都還沒有走到人最多的告士打道、夏愨道，就已經莫名其妙地中彈，他說子彈「來得好快，根本走不到（示威佔領區）」。

一旁的港鐵員工和民眾看到阿偉中彈，趕緊扶他起來，詢問要不要叫救護車。阿偉說自己很暈，但自認傷勢不重，不願佔據醫療資源，於是聽從旁人建議，坐港鐵到油麻地的廣華醫院就醫。

求醫立刻被回報 隨後被5名警員包圍

阿偉走進廣華醫院急診室後，都還沒有見到醫護人員，就有一個駐院的軍裝警員走出來，緊張地問阿偉為什麼受傷、在哪裡受傷。一旁的人幫阿偉回答在金鐘受傷，還跟這位警員說「你看看你的同事在做什麼，朝人家的頭開槍」。該警員聞言看起來很緊張，並且隨即向上匯報。

後來，阿偉的朋友趕到醫院，同時亦有5名自稱是油尖（油麻地、尖沙咀）轄區的重案組警員抵達醫院，把阿偉團團包圍，詢問他為何要「參與暴動」。期間阿偉曾要求見律師，但被拒絕，所幸有朋友協助聯絡義務律師到來。5名警員則是在一旁說「你有需要縫合嗎，是你要求還是護士要求的」，不停質疑阿偉是否真的需要治療。

接受治療同時遭阻撓 警員謊稱已拘捕他

過了一小時後，阿偉終於可以接受治療，但一旁警員也要求進入診療室，遭醫護人員阻止，並問警員「有沒有拘捕令」。警員謊稱阿偉已經是遭到拘捕的犯人，但此前5名警員根本沒有向阿偉宣布他已經遭到拘捕。

縫完傷口後，阿偉在觀察房接受觀察，警員已經將阿偉銬上手銬，並且守候在旁。阿偉表示自己當下真的覺得好委屈，因為自己根本什麼都沒有做過。

隔天早上，阿偉出院，警方將他的手機、全身衣物等物品都當作證物扣押，並要求他換上預備好的衣服，然後銬著手銬將他帶到油麻地警署。阿偉錄了一份口供後，才終於在沒有繳交保釋金的狀況下獲釋，結束這驚險的一天。

香港醫界組織「杏林覺醒」成員、醫師彭潔儀對此表示，雖然香港沒有法律明定警方不能在醫院拘捕嫌犯，但警方的行動本就不該影響醫院運作及救治行為，更不該在沒有向病患宣布拘捕的前提下，就在醫院限縮病患的活動範圍。

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