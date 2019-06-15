反送中》林鄭月娥：逃犯條例緩修但不撤

2019-06-15 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕歷經9日的百萬人示威遊行，以及12日包圍立法會大樓引發的大規模流血衝突，香港特首林鄭月娥今天（15日）下午3時許於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。

根據香港媒體《香港01》及《香港電台》的直播畫面，林鄭月娥表示，去年在台灣發生的潘曉穎箱屍案確實暴露了香港法治的漏洞，香港政府因而進行《逃犯條例》等相關法律的修訂。她強調，自己和香港政府已經對於修訂《逃犯條例》一案盡了最大努力，但過去幾天看到，香港人民確實對這個草案還是有明顯的不滿。她承認，在說明與溝通方面確實還有所不足。

林鄭月娥同時指出，台灣陸委會已經多次清楚表明，不會在港府修訂有侵犯主權疑慮的《逃犯條例》前提下，與港方討論移交嫌犯等相關事項，顯見這個《逃犯條例修訂草案》已經沒有迫切推動的需求。

林鄭月娥最後宣布，將暫緩修訂《逃犯條例》，香港保安局局長李家超會去信立法會主席梁君彥，收回《逃犯條例修訂草案》恢復二讀的要求，立法會相關修例工作也會暫停。她補充，會盡量聽取各方意見後再行動作，且並未在記者會上針對此修例案給出一個確定的修訂期限。

港媒《明報》記者詢問，暫緩或許無法平息民怨，林鄭月娥本人是否會針對此事下台負責。林鄭月娥表示，相信自己修訂《逃犯條例》的初心是正確的，只是政府的相關工作不夠確實，她希望社會各界再給自己一次機會。而對於12日在金鐘一帶爆發的大規模流血衝突，林鄭月娥強調，現場亦有許多民眾以具殺傷力的武器襲擊警員，因此警員的執法行為是「天經地義」。

港媒《無線電視》（TVB）記者詢問，是否針對市民及警員受傷事件道歉。林鄭強調，目前主要工作是展現誠意，持續商討政策，讓社會盡快回歸平靜。《商業電台》記者詢問，此番決定是否與中國當局溝通過，中國當局又如何評價這次事件。林鄭月娥表示，修例案是港府自動自發去做的，中國當局僅是「理解、信任、支持」香港政府與她本人。

《路透》記者詢問，林鄭月娥和中國副總理韓正在深圳談了什麼，林鄭稱這是非公開會面，她不予評論。事實上，今天上午已有多家港媒報導，指林鄭月娥決定暫緩修例，且已向北京當局報告；《星島日報》報導指出，林鄭月娥只是暫緩修例，並非撤回草案，意即相關草案未來還是會在立法會進行討論。

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