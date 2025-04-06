白天多雲時晴溫暖舒適 週三鋒面報到

白天北部、東半部雲量偏多，高溫約21至25度，中南部高溫約26至28度，南北溫差大。（資料照）

2025/04/06 06:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（6日）西半部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區雲多亦有零星短暫雨，中部地區清晨至上午仍有零星降雨的機會，其他地區為多雲到晴。氣象署針對2縣市發布大雨特報，分別是南投縣山區及花蓮縣山區。

今日氣溫方面，清晨北部及東北部感受稍涼，低溫約16、17度，中部及花蓮低溫約17、18度，南部及台東低溫19至21度。白天北部、東半部雲量偏多，高溫約21至25度，中南部高溫約26至28度，南北溫差大，南來北往請留意溫度變化。離島方面，澎湖19至24度；金門17至25度；馬祖15至20度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一至週二（7日、8日）西半部山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。北部17至28度，中部18至30度，南部21至31度，東北部17至25度，花蓮19至25度，台東20至26度。

週三（9日）白天鋒面接近，一早各地尚穩定，隨著鋒面發展接近，北部地區先開始轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中部及南部山區也逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。週三（9日）晚間至週四（10日）鋒面通過，鋒面通過期間中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面通過之後雨勢稍減緩。

週三至週四氣溫方面，北部18至29度，中部19至28度，南部21至30度，東北部18至26度，花蓮20至26度，台東21至28度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 23 18 ~ 28 21 ~ 28 18 ~ 23

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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