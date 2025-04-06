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    意外！大甲媽過民生地下道突左轉 顏清標握手古錐伯原因曝光

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天凌晨1點快速通過一級戰區的民生地下道卻突然左轉，大甲鎮瀾宮董事長顏清標，特地與人稱「古錐伯」的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢握手致意。（民眾提供）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天凌晨1點快速通過一級戰區的民生地下道卻突然左轉，大甲鎮瀾宮董事長顏清標，特地與人稱「古錐伯」的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢握手致意。（民眾提供）

    2025/04/06 06:37

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天（6日）凌晨1點快速通過「一級戰區」彰化市民生地下道，隨後卻突然左轉；大甲鎮瀾宮董事長顏清標特地與人稱「古錐伯」的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢握手致意。林肇睢表示，雙方有很深厚的交情，這是很平和在安全管制下進來參禮。

    由於民生地下道是「一級戰區」，警方出動數百面改道牌圍出淨空範圍，當「大甲媽」鑾轎快速通過民生地下道後就突然左轉，示意要進入左方搭設的紅壇，員警拉開改道牌讓鑾轎進入，扶轎的顏清標特地與「古錐伯」林肇睢握手致意，在林肇睢持香拜拜後，鑾轎就繼續前往三民路的遶境路線。

    林肇睢指出，「台灣護聖宮」俗稱「玻璃媽祖廟」，長期以來都跟大甲鎮瀾宮有很深厚的交情，以往都是大甲媽要出城時，會派出陣頭去接他們，今年因為報名的陣頭很多，才會號召當地民眾與宮廟，共同在民生地下道旁來設立紅壇，並成立點心站來恭迎大甲媽。

    林肇睢表示，長久以來，大甲媽在通過民生地下道時有很多的誤會與爭執，他也希望透過百姓的力量來移風易俗，建立健康平安的媽祖信仰文化，這次是在安全管制下來參禮，希望雙方能夠在平和與安全信仰下來互動與交流。

    大甲媽鑾轎通過民生地下道後突然左轉，往台灣護聖宮與彰化華北天上聖母聯手所搭的紅壇。（民眾提供）

    大甲媽鑾轎通過民生地下道後突然左轉，往台灣護聖宮與彰化華北天上聖母聯手所搭的紅壇。（民眾提供）

    大甲媽鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎通過民生地下道。（民眾提供）

    大甲媽鑾轎由大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎通過民生地下道。（民眾提供）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天凌晨1點快速通過一級戰區的民生地下道卻突然左轉，大甲鎮瀾宮董事長顏清標，特地與人稱「古錐伯」的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢握手致意。（民眾提供）

    台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境今天凌晨1點快速通過一級戰區的民生地下道卻突然左轉，大甲鎮瀾宮董事長顏清標，特地與人稱「古錐伯」的台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢握手致意。（民眾提供）

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