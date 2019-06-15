反送中》發4聲明嗆林鄭 香港民陣：16日上街追究政權暴行

2019-06-15 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥今天（15日）下午召開記者會，宣布暫緩修訂被外界視為送中惡法的《逃犯條例》，但她不願對抗爭時發生的流血衝突事件道歉，強調警方的執法「天經地義」。對此，香港民陣晚間發出4點聲明，呼籲市民616上街追究政權暴行，更要求林鄭月娥問責下台！

林鄭月娥今天下午3時許於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。被記者問及她是否針對流血衝突事件道歉？林鄭則表示，抗爭期間不僅有警方攻擊市民或記者，亦有市民持「具殺傷力的武器」攻擊員警，同意警方對該事件定義為「暴動」，因此警方的執法是「天經地義」。

對此，民陣15日晚間9點在臉書粉專「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」發出4點聲明：「警方死不道歉 林鄭死不下台，民陣呼籲市民616上街 追究政權暴行」。

民陣4點聲明為： 一、林鄭月娥在整個記招，對送中修例和警察鎮壓市民死不認錯﹑毫無悔意，七次被問會否下台，皆拒絕正面回應，民陣深表憤怒！林鄭月娥僅表示暫緩修例，卻無視市民要求撤回送中惡法。事實上，林鄭過去擔任問責官員，往往以暫緩為名，作為緩兵之計，例如2007年政府暫緩囍帖街工程，林鄭假扮與居民商討，及後推土機繼續開工。而且，特區政府只需要十二日時間，就可以重啟二讀，既然林鄭在記者會指修例是由今屆政府主動提出，反惡法的重點，不是暫緩修例，而是要完全撤回惡法、林鄭問責下台！ 二、林鄭月娥在記者會，堅持定性6月12日的集會為暴動，又讚揚警方鎮壓示威者是理所當然、天經地義，迴避警方以暴力和能殺人的武器傷害集會平民的事實，實在令人齒冷！民陣嚴正譴責林鄭月娥包庇警察，並且重申民陣對特區政府的五大要求： 1，不檢控示威者； 2，取消定性暴動； 3，追究開槍責任； 4，撤回送中惡法； 5，林鄭月娥下台！ 三、民陣三罷集會，原意是包圍立法會，阻止二讀。由於立法會星期一沒有會議，民陣亦不會有行動。但民陣警告政府：你敢二讀，我敢三罷！ 民陣亦留意到，當民間宣佈發起三罷，教育局﹑醫管局等意圖對有意參與的職員秋後算帳。民陣重申，激發市民三罷的始作俑者，正是強推惡法的林鄭月娥！政府當局必須停止製造白色恐怖，不追究曾參與罷課和將來參與三罷的市民！ 四、民陣最後呼籲：全港市民，明日下午兩點半穿上黑衫，繼續上街，譴責警察鎮壓，追究政府，要求林鄭問責下台！

香港民陣晚間發出4點聲明，呼籲香港市民616上街追究政權暴行，更要求林鄭月娥問責下台！（圖擷取自「民間人權陣線 Civil Human Rights Front」臉書粉專）

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