反送中》港修《逃犯條例》大事紀 港人7天抗爭全球矚目

2019-06-15 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕歷經本月9日的百萬人示威遊行，以及12日包圍立法會大樓引發的大規模流血衝突，香港特首林鄭月娥今天（15日）下午3時許於香港政府總部召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。

以下是香港政府修訂《逃犯條例》的大事紀回顧：

2018年2月8日，香港民眾潘曉穎與陳同佳以情侶身份來台旅遊，並於13日入住台北市大同區某旅店。潘女於該旅店房內遭陳男殺害後棄屍，陳男獨自返回香港。3月13日，陳男遭港警逮捕，坦承犯案。台灣警方依其證詞，於台北捷運竹圍站附近草叢內尋獲被裝在行李箱裡的潘女屍體，此案被稱為「箱屍案」。

2018年3月16日、4月26日，士林地檢署二度向香港提出刑事司法互助請求，卻遭「已讀不回」。

2018年12月3日，士林地檢署正式對陳同佳發布通緝至2055年8月17日，同時再度函請法務部，向香港提出遣送嫌犯來台受審請求。

2019年2月12日，香港保安局宣佈將修改《逃犯條例》和《刑事互助條例》，強調此修訂源於潘曉穎命案，預計將刪除原訂之引渡條例不適用於中國大陸、澳門與台灣的限制。由於同時放寬對於中國之限制，引發各界關注。

2019年2月21日，陸委會副主委邱垂正表示，他認為此次修法具有政治意圖，表面上是為了讓香港籍嫌犯引渡到台灣受審，實際意圖是將在港的台灣人，以任何罪名為由直接移送到中國受審。

2019年3月29日，香港保安局正式公布《逃犯條例修訂草案》。此案通過後，香港特首只需經法院審查，即可繞過立法會監督，逕行將嫌疑犯移交至中國、澳門、台灣等地受審，引發各界疑慮。於此同時，陸委會副主委邱垂正表示，不會在《逃犯條例》修訂前提下與港府協商，亦不會同意港方移交個案。

2019年4月3日，《逃犯條例修訂草案》於香港立法會首讀，並同時展開二讀程序，送交立法會法案委員會審議。

2019年4月29日，港府律政司表示，香港法院只對在香港境內所犯之罪行擁有司法管轄權，且由於陳男具香港籍，香港也無法將他驅逐出境。香港高等法院最後因陳男非法處理潘女死後遺留之手機、數位相機、2萬台幣等財物，依「洗黑錢罪」判他2年5個月有期徒刑。

2019年5月20日，香港保安局去信立法會內務委員會，要求繞過法案委員會，將《逃犯條例修訂草案》直接提交立法會大會，於6月12日大會上恢復二讀審議。

2019年6月9日，香港民眾發起「反送中」大遊行，主辦單位估計有103萬人上街。

2019年6月12日，香港立法會預計進行二讀審議，引發數萬香港民眾罷工、罷市、罷課，包圍立法會及政府總部大樓。當天下午3時許，部分群眾衝進立法會佔領區，引發香港警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等武器驅離民眾，爆發大規模流血衝突。香港立法會晚間宣布本日不開會。

2019年6月13日，香港立法會陸續宣布13日及14日均不開會。

2019年6月14日，立法會原宣布17、18日（週一、二）不開會，後改為會議時間「待定」。

2019年6月15日，林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》。

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