港人「抵抗」送中條例 《時代雜誌》亞洲版用封面紀錄

2019-06-13 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕昨日數萬香港民眾為抗議香港政府強推《逃犯條例》修正草案而罷工、上街示威，結果許多人卻遭警方以催淚彈、胡椒水，甚至是橡膠子彈攻擊，畫面震驚國際。最新一期《時代雜誌》亞洲版便以其中一幕的畫面，再配上「抵抗」（The Resistance）字眼，成為當期封面，並在內文敘述「反送中」事發原委。

據24日將出版的《時代雜誌》亞洲版報導，香港示威民眾昨日在警方投射催淚彈和胡椒水時，以雨傘作為防護，阻擋攻擊，不過當大批的煙霧襲來時，民眾便棄傘逃去，而其中一把黑雨傘散落在煙霧襲來街頭的畫面，成了當期封面照片。

雜誌中以「香港正處於一場全球捍衛自由的戰爭前線上」（Hong Kong Is On the Frontlines of a Global Battle For Freedom）為題，講述香港長期以來比中國更自由，更國際化的生活方式，他們對於自己的特有美食、能使用廣東話而感到自豪，但如今香港民眾擔憂，若《逃犯條例》修正草案通過，北京當局便有依據能透過「不透明的司法系統」介入香港的言論自由、新聞自由。

前美駐亞洲外交官金恩（Sean King）在內文就表示，若 《逃犯條例》修正草案通過，自己會非常認真考慮是否要再去香港。

文中也寫道，1997年香港主權移交中國至今，中共不斷試圖加強對於香港的控制權，逼得香港民眾曾於2003、2012及2014年時走上街頭，但此次的「反送中」卻是22年來最大規模的抗爭運動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法