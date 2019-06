港人「抵抗」送中條例 《時代雜誌》亞洲版用封面紀錄

2019-06-13 12:11

〔即時新聞/綜合報導〕昨日數萬香港民眾為抗議香港政府強推《逃犯條例》修正草案而罷工、上街示威,結果許多人卻遭警方以催淚彈、胡椒水,甚至是橡膠子彈攻擊,畫面震驚國際。最新一期《時代雜誌》亞洲版便以其中一幕的畫面,再配上「抵抗」(The Resistance)字眼,成為當期封面,並在內文敘述「反送中」事發原委。

據24日將出版的《時代雜誌》亞洲版報導,香港示威民眾昨日在警方投射催淚彈和胡椒水時,以雨傘作為防護,阻擋攻擊,不過當大批的煙霧襲來時,民眾便棄傘逃去,而其中一把黑雨傘散落在煙霧襲來街頭的畫面,成了當期封面照片。

雜誌中以「香港正處於一場全球捍衛自由的戰爭前線上」(Hong Kong Is On the Frontlines of a Global Battle For Freedom)為題,講述香港長期以來比中國更自由,更國際化的生活方式,他們對於自己的特有美食、能使用廣東話而感到自豪,但如今香港民眾擔憂,若《逃犯條例》修正草案通過,北京當局便有依據能透過「不透明的司法系統」介入香港的言論自由、新聞自由。

前美駐亞洲外交官金恩(Sean King)在內文就表示,若 《逃犯條例》修正草案通過,自己會非常認真考慮是否要再去香港。

文中也寫道,1997年香港主權移交中國至今,中共不斷試圖加強對於香港的控制權,逼得香港民眾曾於2003、2012及2014年時走上街頭,但此次的「反送中」卻是22年來最大規模的抗爭運動。

