韓國瑜稱中華民國「地區」挨轟 王淺秋：又是黑韓無上限

2019-06-13 11:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨被問及反送中議題時，脫口而出中華民國「地區」、引發議論；高市新聞局長王淺秋今強調，地區兩字完全是中性語言，例如歐美地區、亞洲地區，就是口語上加了一個 area，呼籲外界別抹黑、黑韓無上限。

香港政府欲修訂逃犯條例，未來疑犯可引渡中國受審，引發百萬人潮上街「反送中」，因為先前出訪中國並進入中聯辦，又曾說要為中華民國粉身碎骨的高雄市長韓國瑜第一時間說「我不知道」、遭各界批評，但他昨受訪提及反送中時指出，香港跟澳門的一國兩制，目前以中華民國「地區」來說，我們完全沒有辦法接受，地區兩字再度引發討論。

網友留言，「他就只是把心裡話講出來而已，垃圾」，「韓特首好」，「打從心裡不認同台灣為什麼又要選總統」，「地區?地區?地區?你再說一次試試看，想當特首還是區長」，「他要一國一制」。

高市新聞局長王淺秋今說明，這兩個字完全是一個中性的語言，比方說兩岸人民關係條例第二條，就直接明定台灣地區，那一般提到歐美地區、或亞洲地區、或東南亞地區，什麼時候會覺得亞洲地區這兩個字「地區」、會覺得是矮化呢？

王淺秋說，韓市長已經講了中華民國，那麼加上的地區可能是口語上加了一個 area，英文區域的意思，其實又是一個黑韓無上限的代表。

王淺秋強調，韓市長已經講的非常清楚，要以中華民國為優先，要對民主制度致敬，要珍惜我們現有的民主制度，當然也支持香港民主的一些機制，跟香港和平理性的溝通，多了這兩個字地區就被黑韓無上限加以抹黑，這完全是惡意的抹黑。

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