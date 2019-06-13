反送中》目睹警方向媒體射催淚彈 外籍記者爆粗口喝止

2019-06-13 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威昨（12日）下午遭警方強力清場，期間有外籍記者目睹警方向媒體發射催淚彈，遂爆粗口大罵「You shoot the journalist, motherfuxker」（你們射記者，X你X的），並堅持留在現場拍攝事發經過。

綜合香港媒體報導，昨天下午警方在政府大樓南邊的夏愨道開槍驅趕示威群眾，群眾不斷往中環方向後退，但仍有部分媒體監守前線拍攝現場狀況，卻同樣遭到警方發射催淚彈驅趕。

一旁高架道上的外籍記者見狀，連續大聲表示「You shoot the press. You shoot the journalist, motherfuxker.」（你們射媒體，你們射記者，X你X的），大爆粗口希望喝止警方動作。但警方並未停止驅趕行為，同樣要求高架道上的外籍記者立即離開。

該外籍記者聞言大喊3次「No」，表示不願意離開，而香港員警聽到記者回應後，竟做出預備開槍的動作，該名記者氣得大嗆「Do it！」、「Do it！」（開槍啊！），一旁攝影記者也表示「It's still Hong Kong, not China, not yet」（這裡還是香港，不是中國）。幸好最後雙方並未釀成更大的衝突。

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