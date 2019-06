反送中》目睹警方向媒體射催淚彈 外籍記者爆粗口喝止

2019-06-13 11:45

〔即時新聞/綜合報導〕香港「反送中」示威昨(12日)下午遭警方強力清場,期間有外籍記者目睹警方向媒體發射催淚彈,遂爆粗口大罵「You shoot the journalist, motherfuxker」(你們射記者,X你X的),並堅持留在現場拍攝事發經過。

綜合香港媒體報導,昨天下午警方在政府大樓南邊的夏愨道開槍驅趕示威群眾,群眾不斷往中環方向後退,但仍有部分媒體監守前線拍攝現場狀況,卻同樣遭到警方發射催淚彈驅趕。

一旁高架道上的外籍記者見狀,連續大聲表示「You shoot the press. You shoot the journalist, motherfuxker.」(你們射媒體,你們射記者,X你X的),大爆粗口希望喝止警方動作。但警方並未停止驅趕行為,同樣要求高架道上的外籍記者立即離開。

該外籍記者聞言大喊3次「No」,表示不願意離開,而香港員警聽到記者回應後,竟做出預備開槍的動作,該名記者氣得大嗆「Do it!」、「Do it!」(開槍啊!),一旁攝影記者也表示「It's still Hong Kong, not China, not yet」(這裡還是香港,不是中國)。幸好最後雙方並未釀成更大的衝突。

相關影片:

