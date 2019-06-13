良心何在？催淚彈驅離民眾 港警拍片還歡呼：看到都開心

2019-06-13 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾為抗議當局強推《逃犯條例》修正法案走上街頭，昨日警方卻與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突，更讓網友氣憤的是，有段疑似港警流出的影片昨在網路瘋傳，片中員警一邊拍下警方的驅離行動，還一邊嘲笑示威者被鎮壓是活該，並稱多扔幾個催淚彈啦、以為新生訓練後就沒機會開槍等。

香港政府無視百萬「反送中」民怒，強推《逃犯條例》修正草案，引發各界發起罷工罷市罷課連署，昨日下午警方卻動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場，與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突，醫生工會稍晚聯合譴責警方，在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部，並非正常驅散手段。

有網友在推特上則PO出一段影片，畫面疑為港警從政府總部內的辦公室向外拍攝，片中可見多名在政府總部外的員警，朝示威者發射催淚彈，沒想到拍攝影片的港警見狀竟一陣歡呼，還不斷你一言我一語地興奮表示「看到都開心」、「以為新生訓練後就沒機會開槍」、「原來真的會開槍」、「已經忍夠了、警隊忍夠了」、「都已經忍受過一次佔中事件、不會再讓他發生2.0」、「好帥阿，你看看站著一整排，好有氣勢」、「這樣才像樣啦」、「搶下路口 Yeah」、「再扔多一些催淚彈到人群中啦」等，當成在看戲般的戲謔嘲諷，讓看到影片的網友無不憤慨不已。

據悉，該段影片疑為從港警WhatsApp群組所流出，在推特分享的網友也怒控，「每個都是香港人，香港警犬就是這樣，不用推給公安」！

唉還是要說，看到很多香港人說香港什麼時候變成這樣、警察不是應該保護市民嗎



2014年9月28日對香港人開了第一槍之後已經是這樣了，五年了，那個有良心的輔警叫楊逸朗，現在在監獄裡吃牢飯



還對香港警察有希望的人你們過去五年都在睡覺嗎 — Faiching➰廢青???? ???????????? （@tropicalvoid） 2019年6月12日

可以看看催淚彈火力多強大，警察甚至挑記者下手

外國記者：

「This is Hong Kong, not China! Not yet!」

「You shoot the journalists mother fucker!」

「You don’t make the rule. Do it!」https://t.co/wvoOguz0NV — Faiching➰廢青???? ???????????? （@tropicalvoid） 2019年6月12日

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