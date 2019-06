良心何在？催淚彈驅離民眾 港警拍片還歡呼：看到都開心

2019-06-13 09:07

〔即時新聞/綜合報導〕香港民眾為抗議當局強推《逃犯條例》修正法案走上街頭,昨日警方卻與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突,更讓網友氣憤的是,有段疑似港警流出的影片昨在網路瘋傳,片中員警一邊拍下警方的驅離行動,還一邊嘲笑示威者被鎮壓是活該,並稱多扔幾個催淚彈啦、以為新生訓練後就沒機會開槍等。

香港政府無視百萬「反送中」民怒,強推《逃犯條例》修正草案,引發各界發起罷工罷市罷課連署,昨日下午警方卻動用催淚彈、高壓水柱、橡膠子彈、胡椒噴霧等強勢清場,與抗爭民眾爆發嚴重流血衝突,醫生工會稍晚聯合譴責警方,在使用橡膠子彈、布袋彈時瞄準頭部,並非正常驅散手段。

有網友在推特上則PO出一段影片,畫面疑為港警從政府總部內的辦公室向外拍攝,片中可見多名在政府總部外的員警,朝示威者發射催淚彈,沒想到拍攝影片的港警見狀竟一陣歡呼,還不斷你一言我一語地興奮表示「看到都開心」、「以為新生訓練後就沒機會開槍」、「原來真的會開槍」、「已經忍夠了、警隊忍夠了」、「都已經忍受過一次佔中事件、不會再讓他發生2.0」、「好帥阿,你看看站著一整排,好有氣勢」、「這樣才像樣啦」、「搶下路口 Yeah」、「再扔多一些催淚彈到人群中啦」等,當成在看戲般的戲謔嘲諷,讓看到影片的網友無不憤慨不已。

據悉,該段影片疑為從港警WhatsApp群組所流出,在推特分享的網友也怒控,「每個都是香港人,香港警犬就是這樣,不用推給公安」!

可以看看催淚彈火力多強大,警察甚至挑記者下手

外國記者:

「This is Hong Kong, not China! Not yet!」

「You shoot the journalists mother fucker!」

「You don’t make the rule. Do it!」https://t.co/wvoOguz0NV