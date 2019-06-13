反送中》中國網友「翻牆」看示威直播 大受鼓舞讚港人勇敢！

2019-06-13 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會原訂昨日對修訂《逃犯條例》草案進行二讀，不過在警民衝突擴大升級下，昨晚主席宣布取消會議。目前已知至少有72人受傷送醫。最新消息指出，親中的建制派今上午10時半或11時左右，恐重啟會議。據了解，中國不僅封鎖反送中行動言論，還在外媒播報時斷訊伺候。然而，仍有部分中國鄉民翻牆觀看網路直播，並大讚港青年勇敢。

數以萬計港民為阻止惡法二讀，昨聚集在立法會大樓一帶抗議，要求港府停止審議、撤回送中條例，並被港警施以強烈水柱、胡椒噴霧、催淚彈、布袋彈、橡膠子彈等攻擊，網路上也流傳著年輕人滿臉是血、港警持棍棒毆打示威者，與疑似解放軍換穿香港警服在地鐵站搜身的畫面。

而為及時放送現場狀況，多家媒體也在網路上直播，讓全球各地鄉民得以接收第一手資訊。雖然中國官方試圖全面封鎖，《自由亞洲電台》報導，仍有許多中國網友透過「翻牆」軟體觀看大批港人包圍立法會的直播，並大受鼓舞、讚揚港青年勇敢。

報導指出，來自武漢的周姓網友表示，看到港青年上街力擋惡法，讓她十分感動，「我都流淚了」，並感嘆自由是要靠努力，若港引渡法成立，「香港每一個公民都不會安全」。

報導提到，來自長沙的潘姓鄉民指出，她從當天凌晨就開始盯著直播，「連吃飯都在看」，並誇讚港人的抗爭精神，「作為中國民主人士，他們的行為給了我們很大的鼓舞，也讓我們以後在中國抗爭，提供很多我們可以仿效的經驗」。

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